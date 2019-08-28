Праздничное мероприятие "День спецназа. Режим К.Т.О."

29 августа в парке Интернационалистов (угол проспекта Славы и ул. Бухарестской) состоится масштабный военный праздник, посвящённый спецназу Внутренних Войск МВД России!

Одной из самых глобальных проблем современного мира является терроризм. Только за последние несколько лет мир, и отдельно наша страна, пережили несколько страшнейших испытаний, источником которых стали террористические группы. Именно поэтому военно-патриотические клубы и общественные объединения выступили с инициативой проведения военного праздника, посвящённого контртеррористической деятельности подразделений специального назначения Внутренних Войск МВД России.

29 августа на глазах у зрителей парк Интернационалистов превратится в площадку для учебно-показательных выступлений и невероятно реалистичной антитеррористической операции. Две "враждующие" стороны – террористы и спецназ – в рамках учебно-показательного боя расскажут о современной войне с терроризмом.

В этот день петербуржцы и гости города на территории фестиваля смогут:

· Сфотографироваться с действующими сотрудниками спецназа и теми, кто ушел в запас

· Сделать выстрел из пистолетов, карабинов, винтовок и автоматов различных модификаций

· Побывать в выставочной зоне с военной техникой, где будут представлены бронемашины «Тигр», УАЗы, БТРы и БРДМ-2

· Подкрепиться настоящей "солдатской кашей"

· Увидеть действия современных защитников Отечества при решении сложных боевых задач.

С 18:00 начнется работа интерактивных выставок техники, вооружения и экипировки, на которых можно узнать интересные подробности про деятельность сил специального назначения внутренних войск, историю их создания и эволюцию, самые известные проведённые операции и кампании.

В 20:00 ключевым эпизодом праздника станет учебно-показательный бой по ликвидации бандформирования и освобождению заложников. По сценарию, многочисленные террористы будут находиться на площади одного из южных городов. В ходе контртеррористической операции участники обеих сторон применят современное стрелковое оружие, гранатометы, бронетранспортеры, грузовые и бронемашины. Зрители увидят, как проводятся спецоперации, обеспечивающие покой и безопасность граждан нашей страны.

Для всех желающих на празднике будет развернуто ярмарочное пространство, а также представлена музыкальная программа.

Вход на мероприятие свободный.

Организатор – Межрегиональная молодежная общественная военно-патриотическая организация «Красная Звезда» совместно с администрацией Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

20:00, 29 августа 2019 года

Начало работы выставок – 18:00

парк Интернационалистов, (угол проспекта Славы и ул.Бухарестской) Санкт-Петербург

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