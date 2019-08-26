С 7 сентября по 6 октября 2019 года в музее современного искусства АРТМУЗА пройдёт выставка московской художницы Юлии Неронска «За границей».

Вернисаж выставки состоится 7 сентября в 19:00

Неронска Юлия родилась в Риге 5 августа 1988 года.

В 2015 году окончила МГУ имени М.В.Ломоносова, факультет политологии.

В 2019г. получила диплом об окончании МГХПА имени С.Г. Строганова, факультет монументально-декоративной живописи.

Основа творчества - Человек как объект. Его визуальная составляющая, как самостоятельный предмет искусства, и социальная, - дающая вдохновение на исследование новых материалов и подходов, начиная с антропометрических методов фиксации эстетики, взаимодействия, заканчивая перформансом и смешанными техниками.

Произведения автора находятся в частных коллекциях России, Латвии и Германии.

Серия акварельных рисунков представляет смесь абстрактной и экспрессивной графики, стремящейся к передаче свободной эмоции, вышедшей за границы объектности. Активные цветовые акценты, чередующиеся с ландшафтной терракотовой палитрой, создают фантазийное акварельное пространство, приглашающее к визуальному путешествию, в котором нет границ, отсутствует четкий сюжетный маршрут, и каждый раз зритель интерпретирует изображение на основе собственного состояния на момент восприятия работы. Свобода движения материалов подчёркнута направляющими контурами силуэтов, напоминающих о чувственных мотивах, присущих ускользающим обнаженным фигурам.

Серия работ совмещает эстетику и концептуальность, движение и статику. Каждый рисунок написан с натуры, и в свою очередь эта возможность проконтактировать с объектом написания неминуемо интегрирует в изображение - стремление к движению, к смене состояния, желание создать новое впечатление и вдохновить. Каждый рисунок фиксирует эскалацию обмена энергиями автора и модели цветовым кодом на бумаге.

Это больше чем абстрактное тело, больше чем фантазийный ряд - это стремление цветовым импринтом запечатлеть ускользающее «сейчас».

Юлия Неронска: «Я люблю акварельную динамику, ее самодостаточность в возможности создавать новые оттенки и формы, преобразуя исходное нанесение краски. В этом есть некоторая партнерская работа художника и материала. Через абстрактное изложение тела мне приятно передавать не только отношение к форме, но и состояние самой формы, находящейся за пределами физиологической, натомической точности. Что есть мы, как не смешение определенных частиц в конкретном месте, в конкретное время; смешение определенного цвета, определенной субъективности, заключённых в некую форму, в некую границу нашего тела. В каждой рабочей сессии я дохожу до опустошающей точки творчества - я чувствую, что выложилась полностью, не пытаясь что-то оставить для себя или на следующий раз».

В рамках выставки экспонируется ещё одна серия «Осторожно - хрупкое».

Здесь на смену акварельной свободе приходят тонкие, режущие линии. Графика приобретает более драматическое настроение. Происходит переход от содержания к форме, от наполнения к детализации границ сосуда.

Одноименный Триптих «Осторожно - хрупкое» эклектично сочетает в себе классические балетные пропорции - изящные в своей утонченности - и, контрастный по степени возвышенности, элемент упаковочной ленты.

Это гармоничное противостояние подчеркивает ранимость и уязвимость такого биологически сильного и гибкого существа, как человек.

Заданную смешанную технику продолжают работы, для которых музой выступал Данила Поляков.

«Мне интересно культивировать индивидуальность модели. В случае с Данилой получилась наивысшая точка коллаборационной креативности - он пришёл в мастерскую с целой дорожной сумкой реквизита, там были: корсеты, украшения из катушек ниток, оставшихся после подготовки его выставки пэчворк-картин в музее Арт4, подошвы от туфель, привязывающихся к стопе, шуба и т.д. Центральное место в выбранных образах занимал корсет. По словам Данилы, даже мужчина способен почувствовать тяжесть, а после и освобождающую легкость материнства, хорошенько затянув корсет. Мне понравилось это сравнение и на одном из рисунков я заменила вырезанный корсет на зеркальную поверхность, отражающую нашу готовность отзеркалить себя в будущее через продолжение рода или же реализовать своё отражение в других сферах».

Ждём Вас в музее современного искусства АРТМУЗА

Галерея «Ул. Малевича» 3 этаж