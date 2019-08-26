В июне этого года Григорию Исааковичу Дитятковскому исполнилось 60 лет. Этой знаменательной дате посвящена выставка «Театр Григория Дитятковского», которая откроется 5 сентября 2019 года в Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеке.

С ранних студенческих лет и до сегодняшнего дня Григория Дитятковского и Театральную библиотеку связывают не только профессиональные, но и теплые дружеские отношения. «…Здесь [в Театральной библиотеке] я, по-прежнему, учащийся. Без этого не мыслю себя ни в профессии, ни в жизни…», сказал он в одном из своих интервью.

Выставка «Театр Григория Дитятковского» охватывает творчество режиссера, начиная с легендарного спектакля «Мрамор» (1996), ставшего значительным событием в театральной жизни Санкт-Петербурга, до премьеры «Женщины-змеи» К. Гоцци в Санкт-Петербургском государственном академическом драматическом театре имени В. Ф. Комиссаржевской, состоявшейся 15 июня 2019 года.

В экспозиции представлены фотографии репетиций, сцен из спектаклей (широко- и малоизвестных зрителю), театральные афиши, кадры из кинофильма А. Ю. Хржановского «Полторы комнаты или Сентиментальное путешествие на родину» (2009).

Выставка будет работать в период: 05.09. – 15.11.2019 г.

в помещении библиотеки по адресу: ул. Зодчего Росси, 2

(вход с пл. Островского)

Телефон для справок: (812) 571-77-11.

Вход свободный.