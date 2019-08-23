ента новостей

20:04
Бывший клуб Семака обыграл «Зенит»
09:36
Где лучше собирать грибы?
08:56
Ночное ж/д сообщение до Пскова
15:29
Выставка армянского художника Мгера Чатиняна
13:18
«Балтика» выбила «Ленинградец» из Кубка России
12:14
В Московском районе сгорели две иномарки
11:04
Выставка «Баллады иных миров»
10:55
В Петербурге задержали автоугонщиков
08:25
Подготовка к началу нового учебного года
07:55
Храма в Малиновке не будет
19:14
Выставка британской художницы Жозефины Уолл «Сказка твоей жизни»
16:50
В Петербурге горит административно-складское здание
16:40
В Петербурге в ДТП пострадали двое детей
15:32
Россельхознадзор ликвидировал около 2-х центнеров запрещённых к ввозу продуктов
13:36
Работы на мосту через реку Лубья продлеваются до 1 сентября
13:31
Выставка графики Ксении Воскобойниковой «Путь художника»
13:25
Выставка графики Александры Анюхиной «Странствия»
13:22
День юмора и эксцентрики на Книжных аллеях
12:25
В Петербурге обокрали туриста из Китая
12:15
В Петербурге на теплоходе «Петр Чайковский» произошел пожар
10:07
День триколора
09:02
Милонов о защите животных
00:04
Вальбуэна помог «Олимпиакосу» разгромить «Краснодар» 4:0
20:23
Власти Петербурга обратили внимание на многочисленные свалки
12:08
В Петербурге предотвращен ввоз опасной рисовой крупы
11:57
В Красносельском районе задержаны двое мужчин совершивших разбойное нападение на супермаркет
09:17
На пути к G8
09:06
Как прошел второй раунд дебатов?
00:11
Новости с Кубка Латвийских железных дорог: популярен счёт 3:0
18:44
На развязке КАД с автодорогой Санкт-Петербург – Матокса на год перекроют одну полосу
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Выставка армянского художника Мгера Чатиняна

Выставка армянского художника Мгера Чатиняна

0
96
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
АРТМУЗА
Живопись потомственного армянского художника Мгера Чатиняна в АРТМУЗЕ

Дед Альберт Чатинян, и отец Гамлет Чатинян также живописцы. Мгер родился в городе Кировакан (нынешний Ванадзор) в 1989 г. По окончании средней школы в 2006 году стал заниматься рисованием и поступил в Ванадзорский государственный педагогический институт на факультет «Живописи и графики», который окончил в 2010г. В 2010-2012 гг. служил в армянской армии. Участник городских и всеармянских выставок с 2006 года.

Участвовал в художественных симпозиумах в Гюмри в 2012, 2013, 2014 гг., в Тбилиси в 2013 г., в Словакии в 2014 г. С 2012г. – член «Всемирного союза армянских художников».

Мгер Чатинян, безусловно, национальный художник, отличается насыщенным цветовым темпераментом. Яркий колорит палитры автора уходит корнями к его родине, ее величественной природе, горам и солнцу. Сохраняя традиции родной художественной школы, Мгер работает над обретением собственного живописного стиля. Во многих работах автора чувствуется влияние модернистского течения в искусстве, вдохновляющего Мгера на дальнейший художественный эксперимент.

Работая над живописным изображением, художник создает свою собственную симфонию цвета, как симфонию души. И она может быть разной, играя аккордами грусти и радости. Особенное внимание во многих своих работах художник уделяет очарованию и эстетике увядших цветов, находя в них прелесть неудержимого круговорота природы, прекрасной во всех проявлениях. Это наблюдение художника трансформируется в некий ветхозаветный образ красоты и мудрости убеленной сединами старости, и, отдавая ей дань уважения и почитания, автор часто изображает лик древнего старца, включая его в композиции своих пестрящих цветом и жизнью картин. 

Вся серия представленных на выставке полотен Мгера Чатиняна посвящена незабываемой красоте горного пейзажа родного края, старинным улочкам любимых городов, выразительным портретам мужчин и женщин в национальных костюмах, исполненных с мастерством кисти профессионального художника. Автор самобытно и смело работает с цветом. Обладая тонким чувством колорита, он берет мощные красочные массивы и создает из них неожиданные экспрессивные композиции, рождающие на холсте живописный хаос и гармонию звучания пропорций, будь то отражение горных перекатов в реке или взлетающая вверх перспектива улиц. И эта неудержимая творческая энергия художника отражается в небывалой продуктивности его работы. Он привык писать быстро и звонко, стремясь поймать ощущение и запечатлеть его сразу, не растягивая сеансы работы и не вымучивая живопись. Оттого она так запоминается и свежестью палитры, и неожиданными находками художника, который не ошибается в мазке кисти, когда кладет неожиданные тени и рубит формы, как первый гончар, творящий мироздание. И как старинная песня мира, в которую художник вложил часть своей души, его живопись звучит и льется, бесконечно вдохновляя смотрящего.

Ждём Вас в музее современного искусства АРТМУЗА

Галерея «Мастерская художника» 3 этаж

С 1 по 29  сентября 2019 года

Вернисаж выставки состоится 6 сентября (пт.) в 19:00

Источник: АРТМУЗА
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

22-08-2019, 13:25
Выставка графики Александры Анюхиной «Странствия»
6-08-2019, 16:40
Выставка «Внутри»
16-04-2019, 12:41
Выставка «Преодолевая беспечность»
13-04-2019, 20:21
Выставка живописных работ Латышева Михаила Ивановича
30-05-2018, 12:16
Выставка живописи «Мимолетные встречи»
13-04-2013, 22:45
Активисты МГЕР в День Космонавтики провели занимательную викторину в детском саду № 11

Происшествия на дорогах

0
122
22-08-2019, 16:40
В Петербурге в ДТП пострадали двое детей
0
195
14-08-2019, 12:02
Массовое ДТП в Ленобласти
0
200
12-08-2019, 10:46
В Ленобласти автобус сбил пешехода
0
251
6-08-2019, 13:08
Смертельное ДТП в Красногвардейском районе
Наверх