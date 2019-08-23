Выставка армянского художника Мгера Чатиняна

Дед Альберт Чатинян, и отец Гамлет Чатинян также живописцы. Мгер родился в городе Кировакан (нынешний Ванадзор) в 1989 г. По окончании средней школы в 2006 году стал заниматься рисованием и поступил в Ванадзорский государственный педагогический институт на факультет «Живописи и графики», который окончил в 2010г. В 2010-2012 гг. служил в армянской армии. Участник городских и всеармянских выставок с 2006 года.

Участвовал в художественных симпозиумах в Гюмри в 2012, 2013, 2014 гг., в Тбилиси в 2013 г., в Словакии в 2014 г. С 2012г. – член «Всемирного союза армянских художников».

Мгер Чатинян, безусловно, национальный художник, отличается насыщенным цветовым темпераментом. Яркий колорит палитры автора уходит корнями к его родине, ее величественной природе, горам и солнцу. Сохраняя традиции родной художественной школы, Мгер работает над обретением собственного живописного стиля. Во многих работах автора чувствуется влияние модернистского течения в искусстве, вдохновляющего Мгера на дальнейший художественный эксперимент.

Работая над живописным изображением, художник создает свою собственную симфонию цвета, как симфонию души. И она может быть разной, играя аккордами грусти и радости. Особенное внимание во многих своих работах художник уделяет очарованию и эстетике увядших цветов, находя в них прелесть неудержимого круговорота природы, прекрасной во всех проявлениях. Это наблюдение художника трансформируется в некий ветхозаветный образ красоты и мудрости убеленной сединами старости, и, отдавая ей дань уважения и почитания, автор часто изображает лик древнего старца, включая его в композиции своих пестрящих цветом и жизнью картин.

Вся серия представленных на выставке полотен Мгера Чатиняна посвящена незабываемой красоте горного пейзажа родного края, старинным улочкам любимых городов, выразительным портретам мужчин и женщин в национальных костюмах, исполненных с мастерством кисти профессионального художника. Автор самобытно и смело работает с цветом. Обладая тонким чувством колорита, он берет мощные красочные массивы и создает из них неожиданные экспрессивные композиции, рождающие на холсте живописный хаос и гармонию звучания пропорций, будь то отражение горных перекатов в реке или взлетающая вверх перспектива улиц. И эта неудержимая творческая энергия художника отражается в небывалой продуктивности его работы. Он привык писать быстро и звонко, стремясь поймать ощущение и запечатлеть его сразу, не растягивая сеансы работы и не вымучивая живопись. Оттого она так запоминается и свежестью палитры, и неожиданными находками художника, который не ошибается в мазке кисти, когда кладет неожиданные тени и рубит формы, как первый гончар, творящий мироздание. И как старинная песня мира, в которую художник вложил часть своей души, его живопись звучит и льется, бесконечно вдохновляя смотрящего.

Ждём Вас в музее современного искусства АРТМУЗА

Галерея «Мастерская художника» 3 этаж

С 1 по 29 сентября 2019 года

Вернисаж выставки состоится 6 сентября (пт.) в 19:00