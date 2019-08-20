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Романтичная ретро-музыка в ритме джаза в исполнении «DOMINO QUARTET»

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62
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
На крыше-террасе MOD Roof прозвучит самая романтичная ретро-музыка в ритме джаза в исполнении «DOMINO QUARTET»

4 сентября на крыше-террасе MOD Roof прозвучит самая романтичная ретро-музыка в ритме джаза в исполнении «DOMINO QUARTET».

Концерт «Римские каникулы» – это песни, которые вы слышали в самых любимых ретро фильмах, мелодии радиоприемников времен популярности мотороллеров «Vespa». Это тот самый, настоящий уголок Парижа и маленькая дощатая Римская площадь.

На концерте вас ждут популярные шлягеры на французском, английском и итальянском языках из репертуара лучших исполнителей прошлого, а также абсолютно новые, собственные композиции коллектива, полные неподдельной искренности и романтизма.

Обратите внимание: на крыше всего 100 мест, количество билетов строго ограничено! В продаже есть небольшое количество VIP мест в первых рядах на мягких креслах и диванчиках.
Купить билеты можно на сайте: Roof Cinema

Для вашего удобства есть теплые пледики, большой навес от дождя и бар с большим выбором напитков.

Адрес крыши: наб. канала Грибоедова, 7 (вход со двора)

Источник: Roof Cinema
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