Выставка «Страсть Ренуара»

Картины, выставленные в Этажах, – это цифровая художественная репродукция. По уверению организаторов, в отличие от художественных копий, выполняемых маслом на холсте профессиональными художниками-копиистами, цифровая художественная репродукция – не имитация, а точное, факсимильное воспроизведение подлинника. Благодаря современным технологиям с помощью техники «жикле» можно полностью воссоздать бессмертные шедевры на натуральном холсте, воспроизвести мельчайшие нюансы цвета и светотени, передать характер и фактуру мазка. Сохраняется даже печать времени в виде кракелюров (фр. craquelure) – трещина красочного слоя или лака в произведении живописи или любом другом лакокрасочном покрытии).

Работы сопровождаются описанием сюжетов и историей создания каждой картины. Также для удобства выставка сопровождается аудиогидом. Для гостей будут действовать экскурсии. На память можно приобрести сувенирную продукцию.

Возрастное ограничение выставки – 6+

Время работы выставки: С 6 августа по 29 сентября 2019 с 9-00 до 21-00 каждый день.

Адрес: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 74