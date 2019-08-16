Фестиваль гигантских китайских фонарей

На два месяца Приморский Парк Победы в Санкт-Петербурге превратится в загадочный и самобытный Китай и позволит прочувствовать атмосферу этой страны. 23 августа, с 20:00 на открытии фестиваля всех гостей ждёт яркая, насыщенная программа: световое шоу и шоу барабанщиков, танцевальное представление, национальная кухня и, конечно же, выставка китайских фонарей!

Каждая фигура — это сочетание древних традиций и современных технологий, которое поражает и восхищает одновременно. Некоторые фонари достигают 20 метров в высоту и 100 метров в длину!

Не пропустите открытие фестиваля, которое обещает быть особенно запоминающимся и не повторится ни в один из дней!

Отличный праздник для всей семьи🐉

Встречаемся 23 августа с 20:00 до 23:30 в Приморском Парке Победы (ст.м. Крестовский остров).

Билеты от 450 рублей по ссылке: https://chinafest-spb.ru/