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Сказки, легенды и сны о любви «Театрального Петербурга»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
google
17 августа в 14.00 на открытой сцене на Малой Конюшенной улице зрители увидят сказки, легенды и сны  любви.

Третью театральную субботу на Книжных аллеях начнет новый спектакль-сказка Театра «На Литейном» «Волшебное кольцо». Вместе с Ванькой, героем сказки Бориса Шергина, зрители будут удивляться волшебству, которое может сделать человека всемогущим и вместедать все, кроме любви., ведь  любовь — это настоящее, а волшебство — это что-то искусственное, хоть и красивое. Ванька, понимает это. Только понимает это слишком поздно. Но как в любой ситуации у него есть выбор — жить в настоящем мире и созидать то, что он хочет своими руками и головой или прибегать к помощи волшебного кольца. Знаменитую сказку сыграют артисты театра Николай Краснопёров, Яна Оброскова и Александр Корюковец.

После сказочного начала наступит время легенд – театральную субботу продолжит творческая встреча с народной артисткой России Ириной Леонидовной Соколовой, настоящей легендой театра и кино, актрисой Театра-фестиваля «Балтийский дом», которому она отдала 20 лет жизни. Ирина Леонидовна исполнит монологи из своих театральных ролей, вспомнит самые яркие эпизоды творческой биографии и ответит на вопросы зрителей. Это будет интересный рассказ о профессии, о театре и о жизни творческого человека. Проведет встречу коллега Ирины Леонидовны, артист театра-фестиваля «Балтийский дом» Александр Анатольевич Кабанов.

Продолжит программу детский театр-студия «Горошины», которая работает при Театре «Приют комедианта». Молодые артисты представят трепетный, нежный и чуть-чуть ироничный спектакль «Сны о любви». В постановке вы услышите монологи из «Укрощения строптивой», «Сна в летнюю ночь», «Ромео и Джульетты» и «Двух веронцев».

Каждое выступление театральных коллективов будет предварять блиц-интервью с участниками театрального марафона, которое проведут журналисты издания  Правительства Санкт-Петербурга «Петербургский дневник». Кроме того, посетителей Книжных аллей ждут конкурсы и викторины от театров-участников и организатора фестиваля «Книжной лавки писателей». Самые активные  получат билеты в театр, подарки и призы от партнеров проекта.

В воскресенье, 18 августа, в 16.30, в рамках проекта «Театральный Петербург на Книжных аллеях» состоится образовательная программа «Оперная классика». Ведущая, музыковед Людмила Модина, расскажет об «Большой опере» XIX века,  а специально приглашенные солисты исполнят арии из произведений этого периода.

Проект «Театральный Петербург на Книжных аллеях» продлится до 8 августа. Уже  по сложившейся традиции петербургские театры отмечают начало нового театрального сезона выступлениями на открытой сцене на Малой Конюшенной улице. Каждые выходные с 3 августа по 8 сентября ведущие театры Северной столицы покажут специальные программы, которые будут сыграны единственный раз и совершенно бесплатно.

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