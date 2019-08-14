Финисаж фотовыставки «СОТВОРЕНИЕ»

28 августа в 19.00 в музее современного искусства АРТМУЗА по адресу 13 линия В.О, 70 состоится финисаж выставочного проекта Алексея Кривцова и Владимира Федотко «СОТВОРЕНИЕ»!

Работы Алексея Кривцова обнажают откровенность желаний, пробуждая чувственность через красоту и совершенство женского тела. Мастер бережно хранит традиции фотографического искусства, виртуозно работает с формой и светом, раскрывая образ. В его картинах внешняя оболочка создает вибрацию, которая отсылает зрителя от формального и плотского к торжеству духа» - пишет об авторе искусствовед Наталья Попова.

Владимира Федотко заинтересовала возможность гармоничного соединения классических основ искусства с новой технологической эрой, богатой широким инструментарием и многомерностью его применения. Создавая свои новые впечатляющие работы, автор нередко берет за основу собственные рисунки и работает над ними, развивая и обогащая палитру и сюжет при помощи digital art. Жанр работ основан на грани сна и яви, зачастую уводя зрителя в другие вселенные и абсолютно убеждая в их реальности. Для работ автора характерен личный, интимный взгляд на изображаемые миры и их героев.

Творческие встречи с Алексеем Кривцовым и Владимиром Федотко, на которых авторы делились с публикой некоторыми секретами своей работы, получили очень добрый отклик и живой интерес благодарного зрителя.

Финисаж – это прекрасный повод пообщаться с авторами снова, задать интересующие вопросы и окунуться в мир фотоискусства и digital art.