Фотография и бизнес

23 августа в 15.00 в музее современного искусства АРТМУЗА (Галерея Ц) представители самых успешных фотоорганизаций в мире поделятся знаниями и профессиональным опытом в сфере фото.

В ходе беседы слушатели узнают об организации, объединяющей более 30 тысяч профессиональных фотографов Америки, а также о том, как строится бизнес у наших коллег в США. Расскажем, какие факторы сделали PPА самой успешной в мире организаций фотографов.

Во второй части поведаем о работе самой успешной Российской организации для фотографов –Лиге Профессиональных Фотографов.

Спикеры:

Президент РРА Одри Ванкет сочетает в себе академический опыт в изобразительном искусстве и вдохновение от классических мастеров живописи.

Результатом 30-летнего опыта работы в качестве фотографа-портретиста стал особый почерк, который художественные критики называют«красотой вне времени".

Даже ее подпись на портретах «Wancket» сейчас известна в США как знак классической элегантности.Ее работы получили многочисленные награды на государственном и национальном уровнях, что сделало ее востребованным спикером в любительских и профессиональных фотографических группах по всей Америке и за ее пределами.

Капитан Национальной Сборной России в Кубке Мира по Фотографии (WPC), президент Лиги Профессиональных фотографов России Ксения Лебедь расскажет о проделанной организацией работе, о Мировом Кубке Фотографии, о квалификации профессиональных фотографов в Европе, о продвижении российских фотографов на западном рынке, а также о своем успешном опыте работы в коммерческой фотографии.

Данная встреча будет интересна как фотографам-профессионалам, заинтересованным в развитии своего бизнеса и профессиональном развитии, так и начинающим фотографам, а также слушателям, которые интересуются высокой фотографией и современным искусством.

Тайминг программы:

с 15.00 до 15.30 открытие и вступительное слово – фотограф, судья от РФ на WPC Сергей Богайцев.

с 15.30 до 18.00 – Одри Ванкет.

с 18.00 до 18.30 – Кофейно-чайная пауза.

с 18.30 до 21.00 – Ксения Лебедь.

Вход свободный! Приглашаем всех желающих!

Уникальная возможность! Для участников семинара будет открыта запись на мастер-класс Одри Ванкет и Игоря Сахарова, которая пройдёт 24 августа 2019 года в студии Игоря Сахарова.

Игорь Сахаров - более 25 лет на рынке рекламной фотографии, он - один из наиболее авторитетных коммерческихфотографов России, многократный призер российских и международных конкурсов в категориях"Реклама" и "Портрет".

Единственный специалист в России, имеющий Высшуюпрофессиональную категорию "MASTER" Федерации Европейских Фотографов (FEP), и первый в России специалист, который получил сертификацию FEP в категории "Реклама".

Судья Кубка Мира по Фотографии от России (WPC) (Серебряный медалист Кубка Мира по Фотографии World Photographic Cup в категории "Портрет" в составе команды России - Серебряная медаль).