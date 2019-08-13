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В Петербурге отремонтируют Биржевой мост

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Опубликовал: Вадик Котов
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Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проект капитального ремонта Биржевого моста в Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проект капитального ремонта Биржевого моста в Санкт-Петербурге. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Первый деревянный Биржевой мост через Малую Неву, соединявший Васильевский и Петроградский острова, был построен в 1894 году. Затем деревянные рамы моста были заменены на металлические, а ручные лебедки – на электрические, однако опоры и проезжая часть моста оставались деревянными вплоть до середины XX века. Изменил мост и название: практически весь советский период он назывался мостом Строителей.

В 1960 году по проекту инженеров Ленгипроинжпроекта на 70 метров ниже старого моста был построен новый, железобетонный. Длина новой переправы составила 239 метров, а ширина - 27 метров. Мост украсили чугунные решётки с трезубцем Нептуна, его железобетонные опоры были облицованы гранитом.

Одновременно с постройкой моста изменилась линия берега стрелки Васильевского острова и была перестроена начинающаяся у моста набережная Макарова. За счёт засыпки мелководного участка Невы на пересечении Мытнинской набережной и проспекта Добролюбова обустроили небольшую предмостную площадь. Мост Строителей вместе с Дворцовым мостом составил единую, симметричную относительно стрелки Васильевского острова композицию. В 1989 году было возвращено прежнее название - Биржевой мост.

При осмотре моста были обнаружены признаки коррозии, нарушение окрасочного слоя на силовом ограждении и протечки в производственных помещениях опор. Также были выявлены другие недостатки: так, основной дефект перильного ограждения - наличие трещин и раковин в металле стоек, разрушение и отсутствие раствора заполнения швов между камнями гранитных парапетов, а также высота, не соответствующая требованиям действующих норм.

Проектом, одобренным Санкт-Петербургским филиалом Главгосэкспертизы России, предусмотрен капитальный ремонт моста. Опоры моста будут очищены, их гранитная облицовка отреставрирована. Также пройдет реконструкция технических помещений, где расположены подъемные механизмы. Новые встроенные технические помещения обустроят под насосную станцию с комплексной системой очистки сточных вод, помещения русловых опор отремонтируют. Кроме того, будут проведены отделочные работы и выполнен капитальный ремонт перильного ограждения моста с сохранением его первоначального вида.

Финансирование будет осуществляться целиком за счет средств бюджета Российской Федерации.

Источник: Главгосэкспертиза
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