«Therr Maitz» выступят с бесплатным концертом на Дворцовой

31 августа «Therr Maitz» выступят на Дворцовой площади. Концерт пройдет в рамках социально-благотворительного проекта «Будь с Городом!». В нем также примут участие «Сплин», «Markscheider Kunst», «Пролетарское Танго». «Будь с Городом!» - это и праздник, и масштабная социальная акция, направленная на развитие благотворительных инициатив. Ежегодно проект объединяет десятки тысяч петербуржцев. Проходит при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. Партнеры проекта: компания BIOCAD, сеть гипермаркетов «Лента», аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в России, Киностудия «Ленфильм», Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Санкт-Петербурге. Подробную информацию о проекте можно изучить на сайте: спб.будьсгородом.рф.

Гости праздника на Дворцовой площади услышат как самые яркие хиты коллектива, так и композиции с будущего альбома Capture, который выйдет в свет совсем скоро.

История Therr Maitz самым убедительным образом доказывает, что безупречно качественный и стильный англоязычный музыкальный проект может покорить самую широкую аудиторию.

Основатель и лидер группы - Антон Беляев - музыкант, композитор, продюсер и полуфиналист проекта «Голос» на Первом Канале, уверенно ломает все штампы российского шоу-бизнеса, а Therr Maitz - пожалуй, главная сенсация в российской музыке за последние несколько лет

Сейчас на счету Therr Maitz успешные выступления на топовых площадках и крупнейших фестивалях, масштабные гастрольные туры по всей России и странам ближнего зарубежья, бесчисленное количество публикаций в СМИ, а также эфиры на самых рейтинговых радиостанциях и телеканалах страны. Немаловажно и то, что при всех своих достижениях, Therr Maitz как были, так и остаются независимой группой.

Свой пятилетний юбилей коллектив отметил в статусе лучшего исполнителя в российском iTunes и Apple Music, а также победителя в номинации «Лучший российский артист» премии MTV Europe Music Awards.

В феврале 2018 года Therr Maitz открыли предзаказ альбома «Capture». В состав предзаказа вошел трек «Container», на который также был снят клип. За первые сутки видео набрало более 1 млн просмотров на YouTube, а через несколько недель количество просмотров составило более 5 млн.

Концертная программа проекта «Будь с Городом!» начнется в 17.00. В это же время на Дворцовой площади стартует программа интерактивных мероприятий от благотворительных организаций. Горожане смогут из первых рук получить информацию о деятельности фондов, изучить социальные программы, а также принять участие в образовательных семинарах и мастер-классах. Здесь будут и флешмобы, и интерактивный театр, и творческие мастерские. Возможно, многие из гостей праздника найдут важные и нужные социальные инициативы, которые захотят поддержать. Также горожане смогут познакомиться с деятельностью волонтерских и добровольческих организаций.

Вход на Дворцовую площадь свободный, участие в мастер-классах и интерактивных программах – донейшн (пожертвование в любом размере).

О ПРОЕКТЕ «БУДЬ С ГОРОДОМ!»

31 августа на Дворцовой площади состоится общегородской социально-благотворительный проект «Будь с Городом!». В программе – выставка-презентация благотворительных фондов и волонтерских организаций, мастер-классы, интерактивные развлечения и концерт. В этот день на Дворцовой площади пройдет петербургская премьера масштабного шоу «ТАНЦЫ» от ТНТ, выступят группы «Маркшейдер Кунст», «Пролетарское Танго», «Therr Maitz» и группа «СПЛИН».

Социально-культурный проект «Будь с Городом!» проходит с 2016 года. Приурочен к Международному дню благотворительности, который проходит ежегодно 5 сентября. Цель праздника – развитие благотворительных инициатив, проведение просветительских и социальных акций, поддержка добрых начинаний, направленных на гармонизацию отношений в обществе, развитие солидарности, взаимопонимания, социального диалога.

В рамках проекта на Дворцовой площади проходят культурные и просветительские мероприятия, посредством которых фонды и волонтерские организации информируют горожан о социальных и благотворительных инициативах, которые есть в Санкт-Петербурге, а также о возможностях участия в них.

Проект «Будь с Городом!» организован, чтобы объединить горожан в стремлении делать мир лучше: здесь каждый сможет помочь общему, доброму делу и получить море положительных эмоций. Ведь добрые инициативы всегда сопровождаются ощущением счастья и улыбками, а осознание сделанного добра дарит большую радость.

Ежегодно объединяет десятки тысяч петербуржцев. В 2018 году мероприятия Проекта посетили более 50 000 человек.

Проходит при поддержке Правительства Санкт-Петербурга.

Партнеры проекта: компания BIOCAD, сеть гипермаркетов «Лента», аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в России, Киностудия «Ленфильм», Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Санкт-Петербурге. Подробную информацию о проекте можно изучить на сайте: спб.будьсгородом.рф.

Социально—благотворительный проект «Будь с Городом!»

31 августа 2019 года, 17.00 – 22.00

Дворцовая площадь, вход свободный!