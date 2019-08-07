Выставка «Процессы, понятия, ситуации»

Беспрецедентный выставочный проект «Процессы, понятия, ситуации» — событие, имеющее общегородское значение. Впервые в музейном пространстве будет показано творчество современных французских художников, практически не известное российскому зрителю.

Экспозиция объединит более сотни художественных произведений: живопись, скульптура, графика, коллаж, инсталляции, а также работы, полученные в результате использования цифровых технологий и фототехник.

В проекте представлены 38 художников из Франции. Все они в разное время были участниками таких престижных выставок, как Art Basel, Art Geneve, Le Salone d’Automne, Art Capital, ярмарка современного искусства FIAC и многих других. Их произведения находятся в ведущих художественных галереях и музеях Франции, Израиля, Италии, Китая, США и Швейцарии.

21 августа - 20 октября 2019

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

Набережная канала Грибоедова, 103