28 августа на летней крыше-террасе MOD Roof покажут спектакль «Письма нелюбимых» по произведениям Бродского, Довлатова, Гришковца, Быкова, Гребенщикова и других авторов.

Показ пройдет в рамках проекта «Театр на крыше»

В этот вечер актёры ведущих петербургских театров Александр Мицкевич (Александринский Театр) и Данил Мухин (МДТ — Театр Европы) будут читать стихи, петь, рассказывать истории и размышлять о искусстве.

Обратите внимание: на крыше всего 100 мест, количество билетов строго ограничено! В продаже есть небольшое количество VIP мест в первых рядах на мягких креслах и диванчиках.

Купить билеты можно на сайте: Roof Cinema

Для вашего удобства есть теплые пледики, большой навес от дождя, бар с большим выбором напитком, горячая пицца из местной пиццерии и бескрайнее петербургское небо над головой.

Адрес крыши: наб. канала Грибоедова, 7 (вход со двор