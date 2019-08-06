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Спектакль «Письма нелюбимых»

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13
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
На летней крыше-террасе MOD Roof покажут спектакль «Письма нелюбимых»

28 августа на летней крыше-террасе MOD Roof покажут спектакль «Письма нелюбимых» по произведениям Бродского, Довлатова, Гришковца, Быкова, Гребенщикова и других авторов.
Показ пройдет в рамках проекта «Театр на крыше»

В этот вечер актёры ведущих петербургских театров Александр Мицкевич (Александринский Театр) и Данил Мухин (МДТ — Театр Европы) будут читать стихи, петь, рассказывать истории и размышлять о искусстве.

Обратите внимание: на крыше всего 100 мест, количество билетов строго ограничено! В продаже есть небольшое количество VIP мест в первых рядах на мягких креслах и диванчиках.
Купить билеты можно на сайте: Roof Cinema

Для вашего удобства есть теплые пледики, большой навес от дождя, бар с большим выбором напитком, горячая пицца из местной пиццерии и бескрайнее петербургское небо над головой.

Адрес крыши: наб. канала Грибоедова, 7 (вход со двор

Источник: Roof Cinema
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