Иллюзионное шоу Александра Муратаева «Секрет»!

Каждый из нас хотя бы раз в жизни хотел понять, о чем думает другой человек или даже внушить ему что-то, заставить изменить ход его мыслей. Хотите стать участником уникального магического эксперимента?

13 августа на сцене Театра Эстрады им. Аркадия Райкина Александр Муратаев – самый известный иллюзионист страны – выступит со своим легендарным шоу «Секрет».

Автор и главный член жюри шоу о современных фокусах «Все, кроме обычного» на канале ТВ-3, финалист телепроекта «Удиви Меня», участник программ «Уличная магия», «Comedy Club», «Где Логика?», «Большой Завтрак» и других популярных проектов, президент международного клуба иллюзионистов United Club of Magicians - продемонстрирует вам возможности совершенно новой психологической иллюзии.

«Секрет» - шоу, в котором контроль над разумом и ловкое манипулирование мыслями заставят поверить в волшебство даже самого заядлого скептика. Неподдающиеся объяснению фокусы, уникальные номера и непревзойденное мастерство иллюзиониста подарят ошеломляющие эмоции всем присутствующим. После этого вечера мир уже не будет прежним.

Готовы узнать «Секрет»?

Исполнители: Александр Муратаев, Екатерина Морозюк

Возрастная категория: 6+

Дата проведения: 13 августа 2019 г.

Место проведения: Театра Эстрады им. Аркадия Райкина, Большая Конюшенная ул., 27

Начало: 19.00

Продолжительность: 2 часа с одним антрактом