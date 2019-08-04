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Русские рок-хиты в исполнении симфонического оркестра

0
21
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
На крыше Hi-Hat прозвучат русские рок-хиты в исполнении симфонического оркестра

6 августа на крыше Hi-Hat прозвучат русские рок-хиты в исполнении симфонического оркестра!

Что если драйв и энергия рок-концерта объединить с красотой звучания классических инструментов и оперным вокалом? Получится шоу «Мировой рок с симфоническим оркестром»! На этом концерте музыканты не будут сидеть на стульях, это будет настоящий драйв полноценного рок шоу. И не важно, что в руках артистов будут скрипки и виолончели, на этом шоу удержаться от танца будет невозможно.

Произведения Константина Кинчева, Виктора Цой, Вячеслава Бутусова, Юрия Шевчука, Бориса Гребенщикова и других рок-идолов, ставших классиками при жизни, обретают новую жизнь в уникальных оркестровых аранжировках Premier orchestra.

Первые билеты по сниженной цене: Roof Cinema

Источник: Roof Cinema
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