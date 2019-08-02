Репортаж Present Perfect Festival 2019

В минувшие выходные в Санкт-Петербурге состоялся пятый юбилейный фестиваль PRESENT PERFECT, который вновь подтвердил точность своего названия, устроив по-настоящему идеальный летний праздник.



О том, что все удастся, стало понятно еще за несколько дней до начала фестиваля — июльская жара, вернувшаяся в город, который, казалось бы, уже успел попрощаться с летней погодой, открыто намекнула на то, что даже факторы, не зависящие от воли человека, настроены благосклонно. Жаркие выходные стали лишь одной из слагаемых успеха, тандем организаторов Roots United и технического партнера 2A Production в очередной раз перепрыгнул установленную ранее высочайшую планку качества. Обо всем по порядку.

Фестивальный уикенд стартовал в пятницу днем с образовательного блока PPF, созданного в сотрудничестве с Moscow Music School в «Севкабель Порт» и эфира ведущей голландской радиостанции Red Light Radio из студии TESTFM при поддержке Ballantine’s True Music. Но главное украшение первого дня еще ожидало своего часа. Традиционный вечерний концерт-открытие, который ежегодно приглашает знаковых артистов и задает общий ритм фестиваля, на этот раз отвел эту важную миссию Modeselektor. Берлинский дуэт, вышедший на главную сцену вслед за ярким перформансом от петербургского коллектива медиахудожников TUNDRA, доходчиво объяснил почему их считают важнейшими популяризаторами немецкой электроники во всем мире. Умопомрачительный A/V-лайв, музыка вне стилистических рамок и продолжительные рукоплескания — не зря Modeselektor ждали в Петербурге так долго. Другими хедлайнерами всего фестиваля можно смело назвать его гостей — такого количества красивых людей, собравшихся в одном месте, попросту нельзя не отметить. Окончанием пятничной программы стала серия официальных pre-party, прошедших в трех клубах города.



Самым насыщенным событиями фестивальным днем стала суббота. На четырех сценах в «Севкабеле» разыгрался 20-тичасовой танцевальный марафон без остановок. Первыми открылись две сцены: созданная при поддержке BURN Yard Stage, где в вечерние часы развернулся шоукейс британской радиостанции Rinse FM, прошедший в рамках Года музыки Великобритании и России и серии вечеринок Selector Live, а после полуночи — начался свежий эфир Boiler Room, и, самая долгоиграющая площадка — Garden при поддержке бренда Finlandia, куратором которой вновь выступил маститый хаус-знаток и друг фестиваля – Move D. Новым музыкальным экспериментом стало появление камерной сцены Live stage by Tinkoff, расположившейся по соседству со скейтерской рампой и принявшей на своей территории авангардные локальные рок бэнды.



Юбилейный PPF представил основательную программу, каждый ценитель музыки мог найти что-то свое. Истинными героями вечернего блока стали легендарные бразильцы Azymuth, оказавшиеся в России впервые. Знойная смесь босановы и латиноамериканского джаз-фанка идеально пришлась к месту и времени — негаснущий запал коллектива с 46-летней историей озарил Петербург своей живительной энергией. Далее события разворачивались еще более стремительно. Эпицентром действа стала подчиненная законам театральной постановки MAIN STAGE х MEGAFON, где друг за другом шли передовики британской электроники Demdike Stare, долгожданный выход на люди продюсера Gesloten Cirkel, показавшая знание российской музыки икона немецкого техно Ellen Allien, KiNK с сумасшедшим лайвом своего проекта Kirilik и ключевой техно-селектор Японии DJ Nobu. Именная сцена RED LIGHT RADIO Х BALLANTINE’S TRUE MUSIC производила не менее ошеломительный эффект — оформленная в виде бойцовского ринга конструкция, в течение ночи приняла электро-фанк пионера The Egyptian Lover, выбивающих искры из своих барабанов итальянцев Ninos Du Brasil, французских бунтарей J-Zbel и главную женщину в d’n’b — DJ Storm. И это лишь малая часть имен, а ведь в памяти каждого сохранится персональный список хайлайтов.

Пока со сцен доносилась музыка, в кулуарах свое восхищение уровнем организации и площадкой выражали многочисленные иностранные гости фестиваля — артисты и партнеры, которым есть с чем сравнивать. Второй год подряд «Севкабель Порт» гостеприимно принимает PPF — идеальное сочетание. Ухоженная набережная с великолепным видом на Финский залив, уютный двор, зеленый газон, промышленный антураж новейшего общественного пространства, которое заметно оживило культурно-событийный фон Петербурга, служат превосходной локацией для развертывания фестивальной инфраструктуры. Это касается не только сцен, но и прочей начинки события — например, Tinkoff Terminal, ставшим связующим звеном фестивальных маршрутов и обширной зоной для развлечений и вкусной еды, обустроенный уголок на набережной, где можно было перевести дух между выступлениями артистов или причал, куда заходили теплоходы из центра Петербурга, идущие по специальному водному рейсу от компании МегаФон.



Актуальное искусство — еще один образующий фестиваль элемент, нашло отражение в арт-объектах, которые приковывали внимание гостей. Кинетическая инсталляция «Дуэль» от арт-резидентов PPF, коллектива VOLNA; паблик-арт объект #городсхарактером от бренда Borjomi и интерактивная инсталляция, созданная Артемом Стефановым (STFNV) в коллаборации с технологией нагревания табака брендом glo.

В ночь с воскресенья на понедельник GARDEN STAGE BY MOVE D x FINLANDIA принял заключительную afterparty, состав участников которой, традиционно держался в секрете до последнего момента. Интрига, вероятно, превзошла все самые смелые ожидания и прогнозы: компанию локальным диджеям составили артисты из обоймы основной программы в крайне неожиданном сочетании: совместный сет DJ Nobu, Move D, Jus Ed, Telfort и Dolan Bergin, за которым следовал лайв от KiNK — дорогого стоит. Беспрецедентная акция и невиданный опыт, который служит очень весомым аргументом для неявки на рабочее место в понедельник.