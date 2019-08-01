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Спектакль «Неуместный человек»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
open-look.ru
Спектакль «Неуместный человек» в рамках Международного фестиваля современного танца.

«Неуместный человек» - новый спектакль Проекта Ксении Михеевой, вдохновленный Чеховым и жизнью. Пять солистов создают историю о хрупкости, о вечном безысходном порыве души и надежде, как основе, позволяющей продолжать жить.

«Безусловно, я вдохновлялась произведениями Чехова (в первую очередь, пьесой «Дядя Ваня»). Но прочитав текст, мы как бы забываем о нем – наш «Неуместный человек» происходит здесь и сейчас. Я стараюсь уходить от мысли, что мы ставим по пьесам, созданным в позапрошлом веке, важно, чтобы танцовщики почувствовали суть персонажей и предлагаемых обстоятельств, и работа шла больше от ощущений, а не от изображения.

Для меня самое главное в этом спектакле сломанные судьбы дизориентированных людей. Их маяк сломан, они пребывают в аквариуме и пьют чай, в это время их судьбы ломаются, но всегда есть возможность найти свет, в кажущейся непроницаемой тьме.»

Хореограф Ксения Михеева

14 августа 22:30

Билеты от 1200 р.

Источник: OPEN LOOK
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