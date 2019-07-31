Открытый музыкальный фестиваль «Ленинградские мосты» проходит в Санкт-Петербурге в конце лета.

Фестиваль является единственным в своем роде мероприятием, в котором каждый их трех фестивальных дней предполагает отдельный формат музыкальных коллективов (от ВИА до симфонических оркестров), а главные достопримечательности Петербурга: реки, каналы, мосты - становятся непосредственным местом действия.

Пешеходные мосты превращаются в музыкальные, и на их сценах выступают артисты. Набережные и каналы становятся зрительными залами под открытым небом,

и музыку можно слушать как с воды, так и с берега.

«Ленинградские мосты» объединяют исполнителей и зрителей, различные жанры и виды искусства, времена и эпохи. Они дают мощный толчок к творческому развитию и росту.

Фестиваль «Ленинградские мосты» становится визитной карточкой окончания активного туристского сезона в Санкт-Петербурге, шагая в одном ряду со «Звездами белых ночей» (начало сезона), «Опера всем» (середина сезона) и другими проектами.

Каждый их трех фестивальных дней предполагает отдельный формат музыкальных коллективов (от ВИА до симфонических оркестров), а главные достопримечательности Петербурга: реки, каналы, мосты - становятся непосредственным местом действия.

1-3 августа

Вход свободный