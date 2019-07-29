Концерт джаз-фьюжн трио израильского композитора и пианиста Таля Бабицкого

На концерте трио Таля Бабицкого прозвучит разнообразная и захватывающая программа его авторских композиций в стиле джаз-фьюжн.

Работы Таля включают семь оригинальных альбомов, музыка для канала “National Geographic”, песни, композиции и аранжировки для десятков артистов в различных жанрах: джаз, соул и поп-рок. Таль выступает со своими проектами в Израиле и в Европе, а за последний год его успела полюбить российская публика.

Он определяет свой стиль как "космический фьюжн": жанр, вращающийся между джазом и фанком, романтической музыкой и латинскими ритмами, между ностальгией и современным звуком, который впитал в себя ароматы и колориты фольклора Ближнего Востока, Балкан и Ирландии.

В концерте примут участие:

Таль Бабицкий – фортепьяно, клавиши, вокал

Иван Любимов – контрабас и бас гитара

Андрей Иванов – ударные

А также специальный гость концерта Алиса Кокова – вокал

Билеты: k7.su

Санкт-Петербург, Казанская, 7