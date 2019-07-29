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» » «Пушкин-квартет» исполнит программу «Романтическая музыка любви»

«Пушкин-квартет» исполнит программу «Романтическая музыка любви»

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13
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
На летней крыше-террасе MOD Roof струнный квартет «Пушкин-квартет» исполнит программу «Романтическая музыка любви».

20 августа в самом сердце города, на летней крыше-террасе MOD Roof струнный квартет «Пушкин-квартет» исполнит программу «Романтическая музыка любви».

Есть ли еще те, кто не верит в любовь? После этого концерта захочется открыть душу этому чувству. Здесь прозвучит романтическая музыка: любовные арии, музыка из фильмов, мелодии, в основу которой лег сюжет об отношениях мужчины и женщины.

Мы вспомним историю Ромео и Джульетты, Кармен и Хозе. Романтическая музыка всегда открывает лучшие чувства в человеке, вы сможете в этом убедиться.

Обратите внимание: на крыше всего 100 мест, количество билетов строго ограничено! В продаже есть небольшое количество VIP мест в первых рядах на мягких креслах и диванчиках.
Купить билеты можно на сайте: Roof Cinema

Для вашего удобства есть теплые пледики, большой навес от дождя, бар с большим выбором напитком, горячая пицца из местной пиццерии и бескрайнее петербургское небо над головой.

Адрес крыши: наб. канала Грибоедова, 7 (вход со двора)

Источник: Roof Cinema
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