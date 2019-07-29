Концерт «Раги Ганги»

Музыкальный проект «Раги Ганги»– это живое и яркое подтверждение того, что для настоящей дружбы между народами не существует границ. Музыканты проекта говорят на универсальном языке, вдохновляющем наши души на проживание прекрасных эмоций.

7 августа «Раги Ганги» совместно с сообществом «Generation Yoga» организует самый летний концерт в Оранжерее Таврического Сада. Вы сможете насладиться музыкой, объединившей в себе традиции разных культур. Это виртуозная игра, создающая орнамент звучания индийского ситара и русской балалайки, под грув европейского контрабаса и перкуссии разных народов мира.

Ждём вам в Оранжерее Таврического сада по адресу: ул. Шпалерная ул., 43, Санкт-Петербург. Начнём в 21:00.

Вход: Donation (добровольный взнос от сердца)

С собо иметь коврик или плед, для удобного расположения и комфортного прослушивания концерта!

Запись по ссылке: docs.google.com

Для вас будут играть: Степан Христанов: ситар, Георгий Нефёдов: балалайка, Дмитрий Васильев: контрабас, Юрий Лебедев: табла

Будьте готовы зарядиться бодростью, утонуть в бесконечных звуковых волнах!

Больше о группе «Раги Ганги» можете узнать в группе: https://vk.com/ganges