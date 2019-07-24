«Пушкин-квартет» исполнит музыку Астора Пьяццоллы

4 августа в самом сердце города, на летней крыше-террасе MOD Roof «Пушкин-квартет» исполнит музыку известного аргентинского композитора — Астора Пьяццоллы во всей его полноте и многогранности.

Начнётся программа милых и приятных танго-миниатюр. Особое внимание здесь привлекает медленное танго Oblivion. Эта музыка по праву считается шедевром мировой классики. Танго Oblivion стало широко известно благодаря саундтреку к фильму итальянского режиссёра Марко Беллоккьо «Генрих IV, Безумный король» по пьесе Луиджи Пиранделло. Фильм вышел в 1984 году. В феврале 1993 года в Лос-Анджелесе Астор Пьяццолла был номинирован на премию «Грэмми» 1992 года за это произведение в категории «Лучшая инструментальная композиция».

Центральную часть программы занимает более сложное для восприятие произведение Астора Пьяцоллы «Танго балет». Это сюита, состоящая из нескольких номеров (Tutilos, La Calle, Olvido, Soledad). В названии заложен смысл этой музыки музыка и танец, музыка к танцу, танец к музыке.

Завершит программу цикл, ставший уже совершенной классикой — «Времена Года». Обещаем, что и произведение на «бис» вас тоже очень порадует.

Обратите внимание: на крыше всего 100 мест, количество билетов строго ограничено! В продаже есть небольшое количество VIP мест в первых рядах на мягких креслах и диванчиках.

Купить билеты можно на сайте: Roof Cinema

Для вашего удобства есть теплые пледики, большой навес от дождя, бар с большим выбором напитком, горячая пицца из местной пиццерии и бескрайнее петербургское небо над головой.

Адрес крыши: наб. канала Грибоедова, 7 (вход со двора).