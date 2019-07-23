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» » Концерт Нины Карлссон

Концерт Нины Карлссон

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
Во FREEDOM Music Hall состоится концерт Нины Карлссон

Чувственная, хрупкая певица с консерваторским образованием и подиумным прошлым, смешивающая в своих песнях русский фольклор, классические формы и рейв - это Nina Karlsson.

Музыка Нины Карлссон – это утонченный и эмоциональный синтез блюза, джаза, кабаре и рока. Среди ее последних экспериментов – фольклорные мотивы в музыке и остроумные тексты с "двойным дном".

За время своей карьеры Нина записывала англо- и русскоязычные альбомы, выступала на множестве фестивалей ("Дикая Мята", Stereoleto, Mirum Music Festival (Беларусь), Усадьба Jazz, Bosco Fresh Fest, Convergence Festival (Лондон).

Музей современного искусства "Гараж" устраивает закрытые выступления Нины для "своих". Фестиваль "Кинотавр" приглашает Нину в качестве специального гостя на официальную церемонию открытия (2017) и закрытия (2019). Музыкальные Фестивали "Дикая Мята", Stereoleto, Усадьба Jazz, Bosco Fresh Fest, Convergence Festival (Лондон) с гордостью добавляют Nina Karlsson в свои лайн-апы.

Редкий концерт особенного артиста.
В Петербурге. 17 августа.

Билеты: FREEDOM

Источник: Freedom Music Hall
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