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Модный показ «ARTMUZA FASHION»

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89
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
АРТМУЗА
На крыше музея современного искусства АРТМУЗА пройдёт закрытое мероприятие - одно из самых модных событий года «ARTMUZAFASHION»

1 августа 2019 года с 15.00 до 22.00 на крыше музея современного искусства АРТМУЗА по адресу 13 линия В.О. д. 70, в ресторане СОЛНЦЕСПРАВА пройдёт закрытое мероприятие - одно из самых модных событий года «ARTMUZAFASHION».

«ARTMUZA FASHION» – это модный показ, светский раут, яркое, впечатляющее шоу, в ходе которого гости смогут познакомиться с творчеством выдающихся российских дизайнеров, завести новые знакомства, пополнить базу контактов и культурно отдохнуть, окунувшись в завораживающий мир моды.

Концепция мероприятия заключается в популяризации российского дизайна, презентации новых имён и направлений, взаимодействии компаний сегмента люкс.

Центральным событием «ARTMUZA FASHION» станет гала-показ «ТОЧКА БИФУРКАЦИИ». Это показ коллекций молодых дизайнеров Москвы и Санкт-Петербурга. Коллекцию представят в формате дефиле будущие дизайнеры костюма, выпускники годовой образовательной программы школы дизайна костюма Fresh Fashion.

В качестве генеральных партнёров «ARTMUZA FASHION» выступит школа дизайна Fresh Fashion в лице известного петербургского дизайнера, художника, модельера, телеведущего программ о моде и стиле Владимира Бухинника и fashion-журналиста Влады Михайловны Липской, Lukovsky Model Agency и известный фестиваль красоты и моды «Петербургская Красавица».

В этот день «ARTMUZA FASHION» удивит своих гостей стильным шоу, джазовой композицией и приятными подарками от организаторов и спонсоров мероприятия.

Мероприятие закрытое. Вход строго по спискам.

Заявки на участие принимаются по почте: pr@artmuza.spb.ru

Источник: АРТМУЗА
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