27 июля в 16.00 в мультимедийном парке «Россия – моя история» состоится лекция «На улицах Петрограда 1917 года. Типажи горожан или кого мы встретим по пути в булочную Филиппова?»

Сегодня мы редко обращаем внимание на людей, спешащих мимо нас по улицам города. Но всегда ли прохожие Петербурга были друг для друга столь неприметными? Давайте пофантазируем и отправимся на век назад - в февраль 1917 года, время великих надежд и потрясений. Мы, простые обыватели, отправляемся по своим ежедневным делам - например, в булочную. Уличная среда города 17-го года своеобразна и полна опасностей. Революционный Петроград кипит, навстречу нам идут так называемые «уличные типы» - крайне оригинальные, знакомые нам, но изменившиеся под влиянием революции или совершенно новые, более в истории города не встречавшиеся.

Горожане ликуют по поводу свержения «проклятого царизма», славят новых лидеров, охотятся на «благородного птиц», стоят «хвостами», устраивают стихийные митинги...

Среди этого карнавала свободы появляются свои маски. Попробуем заглянуть в лица, скрывающиеся за ними и узнать: кто такие «доброволки» и почему к ним было приковано внимание горожан? Как организовать митинг на скорую руку? Кто ездит на черных авто? Какие «темные личности» бродят по городу? Почему «младенцы» охраняют городские улицы? Как научиться франтить и придумать себе самую модную униформу?

Спикер: Андрей Кулик - внештатный сотрудник историко-литературного музея "Вася Тёркин".

Вход на лекцию свободный.

Исторический парк «Россия – моя история» расположен по адресу: ул. Бассейная, д. 32, стр. 1

Режим работы: вт – вс: с 10.00 до 20.00, пн – выходной день.