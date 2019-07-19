Выставка Алексея Талащука «Эпоха шестого солнца»

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI вв. (МИСП) представляет выставку произведений известного петербургского художника Алексея Талащука.

Черпая вдохновение из старинных икон и фресок, он создает ирреальный мир, подчас более убедительный и глубокий, чем реальность видимая, наполняет образы знаковым смыслом. Стремление к познанию сокровенной истины приводит мастера к ассоциативно-иносказательному воплощению библейских сюжетов, мотивов, связанных с культурным наследием Древнего Востока, Индии, Европы и Южной Америки. Отсюда и название выставки – «Эпоха шестого солнца». Именно так понимает художник текущее время и именно таким видит его в своих произведениях, в которых время от времени возникает пророческая тема дороги, пути как символа вечного искания. Его произведения неизменно оставляют чувство трепетной и таинственной радости.

Язык искусства Алексея Талащука характеризуется ясностью формы, гармонией цвета, музыкальностью линий, в какой бы технике он ни работал. В графике художник предпочитает большие листы, которые обильно смачивает, делает цветные подкладки, сочетает пастель с акварелью, постепенно уплотняя поверхность, усиливая цветовую интенсивность. Такая же цветовая насыщенность отличает и его живописные композиции, основанные на точности выразительного рисунка и максимальном обобщении изображаемых форм, создающих видимость объема. В его эмалях рисунок проступает ещё более отчётливо и веско, чем в полотнах. Обрамляя работы, мастер всегда добивается решения, способного усилить звучание эмали как драгоценного материала, выявить присущие ему качества — блеск, красочную глубину и тональную вариативность. Для этого он обращается к таким техникам, как просечка, травление, художественная ковка, сварка, патинирование.

Всем произведениям Алексея Талащука, независимо от их принадлежности к тому или иному виду искусства, присуща тонкая изобразительная эстетика, основанная на гармоничном сочетании изысканной декоративности и ассоциативной образности.

В экспозицию, посвященную 75-летию художника, входит более 50 акварелей, эмалей и живописных полотен, созданных в разные годы и дающих исчерпывающее представление о его творческой манере.

26 июля - 11 августа 2019