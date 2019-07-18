4-й сезон проекта «Театральный Петербург на Книжных аллеях»

Театральный марафон на открытой сцене на Малой Конюшенной улице продлится 6 недель – выступления театральных коллективов Санкт-Петербурга будут проходить каждые выходные с 3 августа по 9 сентября.

Проект «Театральный Петербург на Книжных аллеях» - театральный марафон под открытым небом, не имеющий аналогов в России, который уже четвертый год собирает любителей театра в культурном пространстве «Летние книжные аллеи». Каждые выходные с 3 августа по 9 сентября на открытой сцене на Малой Конюшенной улице пройдут театрализованные презентации театров Северной столицы, творческие встречи с артистами и образовательные программы.

В августе в Петербурге стартует новый театральный сезон. Уже по сложившейся традиции петербургские театры отмечают это событие выступлениями на «Летних Книжных аллеях». Каждые выходные с 3 августа по 9 сентября ведущие театры Северной столицы покажут специальные программы, которые будут сыграны единственный раз и совершенно бесплатно. В этом году афиша проекта значительно расширилась: в программе презентации театров, творческие встречи с артистами, уличные шествия и многое другое. Новинкой 2019 года стала образовательная программа «Классика мировой оперы», которая будет проходить по воскресеньям. Ее ведущая,музыковед, доктор искусствоведения Любовь Модина, расскажет посетителям об истории этого жанра, а солисты музыкальных театров и студенты творческих вузов проиллюстрируют ее рассказ своими выступлениями.

Творческий марафон, который уже в четвертый раз пройдет в Петербурге, не имеет аналогов: на одной сцене выступят 19 театральных коллективов, работающих в самых разных жанрах, более 200 артистов, тысячи зрителей. В проекте «Театральный Петербург на Книжных аллеях» представлена вся жанровая палитра – от драмы и комедии до мюзикла и клоунады. Горожане и гости Северной столицы смогут «продегустировать» театральные новинки, познакомиться с творчеством петербургских артистов «на расстоянии вытянутой руки» и открыть для себя «Театральный Петербург» с новой стороны.

Вход свободный. Начало представлений по субботам в 14.00

Начало образовательной программы «Классика мировой оперы» по воскресеньям в 15.00 и в 17.00

В проекте «Театральный Петербург на Книжных аллеях-2018» участвуют:

1. Театр-фестиваль «Балтийский дом»

2. Молодежный театр на Фонтанке

3. Театр им. В.Ф. Комиссаржевской

4. Театр «Приют комедианта»

5. Театр Эстрады им. Аркадия Райкина

6. Театр «На Литейном»

7. Детский музыкальный театр «Зазеркалье»

8. Театр «Суббота»

9. Театр «Алеко»

10. «Театр Дождей»

11. Клоун-мим-театр «Мимигранты»

12. Театр «Лицедеи»

13. Театральное товарищество «Комик-трест»

14. Театр «Беспредел»

15. Театр двух

16. Театр детей «Радуга» под управлением Марины Ланда и Сергея Васильева

17. Музыкально-драматический театр «Синяя птица»

18. J&M show

19. Актриса и режиссер Катя Шимилева

В программе возможны изменения.