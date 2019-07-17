ента новостей

22:36
Понкрашов – в «Зените»: кто бы мог подумать
20:57
Моноспектакль Антона Шварца «Довлатов. Пять углов»
16:47
Беглов распорядился очистить Петербург от мусора
12:40
В Ленобласти задержан автоугонщик
11:36
Переходно-скоростную полосу и три съезда перекроют на развязке КАД
07:44
«Мерседесы» стали изготавливать в России
07:39
Что не так с мандаринами?
23:11
«Ленфильм» и «Беларусьфильм» подписали договор о сотрудничестве
22:40
В баскетбольный «Зенит» пришли Айверсон и Холлинз, но есть и потери
17:43
Павел Иткин пополнил фракцию ЛДПР в Заксобрании
17:18
Моноспектакль Антона Шварца «Контрабас»
17:15
На развязке КАД с Таллинским шоссе на шесть дней перекроют съезд
08:51
Амосов вступился за кошек
08:45
Самолет вернулся из-за птицы
23:27
Ничья «Локомотива» и «Рубина» завершила стартовый тур чемпионата России
23:08
Премьера спектакля «Заповедник Довлатова»
23:05
Моноспектакль артиста Данила Мухина «Приговорённый»
19:51
Открытие выставки «Военно-морской флот России. В небе, на воде и под водой»
19:48
На развязке КАД с Пулковским шоссе на пять дней перекроют съезд
19:47
В Петербурге взялись за недобросовестных операторов питания
08:53
Беглов не уклоняется от дебатов
08:24
Рубль снова серьезно недооценили
00:24
Бортко и Тихонова выступили на митинге КПРФ 14 июля
23:07
Анюков помог «Крыльям Советов» победить ЦСКА: дубль – у Соболева
20:06
Вслед за Эрнани «Зенит» может покинуть и Нобоа
23:13
«Арсенал» добыл ничью в игре с «Динамо»: так стартовал новый сезон РПЛ
15:49
В Кировском районе задержан подозреваемый в разбойном нападении
09:04
Что мешает притоку инвестиций?
08:33
Птица повредила самолет
21:29
Сенегал и Нигерия вышли в полуфинал Кубка Африки
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Моноспектакль Антона Шварца «Довлатов. Пять углов»

Моноспектакль Антона Шварца «Довлатов. Пять углов»

0
40
Опубликовал: Вадик Котов
+1
Фото:
vk.com
На летней крыше-террасе MOD Roof покажут моноспектакль артиста БДТ Антона Шварца «Довлатов. Пять углов»

1 августа на летней крыше-террасе MOD Roof покажут моноспектакль артиста БДТ Антона Шварца «Довлатов. Пять углов».
Показ пройдет в рамках проекта «Театр на крыше».

Это композиция из рассказов, воспоминаний, писем и стихов писателя. Его житейские истории, основанные на собственных наблюдениях, заставляют зрителя и плакать, и смеяться.
Насладитесь великолепными текстами Сергея Довлатова под летним небом Петербурга.

Обратите внимание: на крыше всего 100 мест, количество билетов строго ограничено! В продаже есть небольшое количество VIP мест в первых рядах на мягких креслах и диванчиках.
Купить билеты можно на сайте: Roof Cinema
Для вашего удобства есть теплые пледики, большой навес от дождя, бар с большим выбором напитком, горячая пицца из местной пиццерии и бескрайнее петербургское небо над головой.

Адрес крыши: наб. канала Грибоедова, 7 (вход со двора)

Источник: Roof Cinema
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

Вчера, 17:18
Моноспектакль Антона Шварца «Контрабас»
26-06-2019, 14:05
Спектакль «А я была его женой...»
29-05-2019, 12:01
Моноспектакль Леонида Таранова «Истории из чемодана»
27-05-2019, 12:29
Моноспектакль артиста МДТ Данила Мухина «Разрешите представиться»
17-05-2019, 09:52
Спектакль «Письма нелюбимых»
8-05-2019, 10:14
Моноспектакль артиста БДТ Антона Шварца «Довлатов. Пять углов»

Происшествия на дорогах

0
320
3-07-2019, 19:50
На Невском путепроводе произошло смертельное ДТП
0
229
3-07-2019, 19:25
Смертельное ДТП на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти
0
258
2-07-2019, 13:12
Смертельное ДТП в Киришах
0
248
28-06-2019, 11:28
В Ленобласти насмерть сбита женщина
Наверх