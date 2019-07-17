Моноспектакль Антона Шварца «Довлатов. Пять углов»

1 августа на летней крыше-террасе MOD Roof покажут моноспектакль артиста БДТ Антона Шварца «Довлатов. Пять углов».

Показ пройдет в рамках проекта «Театр на крыше».

Это композиция из рассказов, воспоминаний, писем и стихов писателя. Его житейские истории, основанные на собственных наблюдениях, заставляют зрителя и плакать, и смеяться.

Насладитесь великолепными текстами Сергея Довлатова под летним небом Петербурга.

Обратите внимание: на крыше всего 100 мест, количество билетов строго ограничено! В продаже есть небольшое количество VIP мест в первых рядах на мягких креслах и диванчиках.

Купить билеты можно на сайте: Roof Cinema

Для вашего удобства есть теплые пледики, большой навес от дождя, бар с большим выбором напитком, горячая пицца из местной пиццерии и бескрайнее петербургское небо над головой.

Адрес крыши: наб. канала Грибоедова, 7 (вход со двора)