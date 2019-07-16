Киностудии «Ленфильм» и «Беларусьфильм» подписали договор о сотрудничестве. Это событие приурочено к открытию VI Форума регионов России и Беларуси, сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

На документе появились подписи генерального директора «Ленфильма» Эдуарда Пичугина и генерального директора «Беларусьфильма» Владимира Крачевского. Благодаря этому договору киностудии обязуются содействовать в совместной организации кинопроизводства, создании кинопроектов, популяризации фильмов «Ленфильма» на территории Беларуси и «Беларусьфильма» в России.

«Мы давно шли к этому моменту и наконец, можем смело сказать о начале совместной работы. В Республике Беларусь имеется множество красивых локаций: Мирский замок, Лидский замок, Беловежская пуща, старинные и самобытные города Гродно, Минск, Брест и много других. В этих уникальных по-своему местах стоит и нужно снимать кино», - сказал генеральный директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин.

«Ленфильм» активно участвует в проекте «Без срока давности», призванном возрождению памяти о событиях Великой Отечественной войны, героях, сражавшиеся с фашистами, неизвестных страницах мужества и подвига народов СССР.

«Для нас чрезвычайно важно рассказать современным кинематографическим языком о событиях восьмидесятилетней давности, свидетели которых еще живы. Вместе с «Беларусьфильмом» мы сможем начать активно снимать фильмы о героях войны, партизанах. Один из последних и ярких примеров - работа «Ленфильма» над проектом «Учености плоды». Режиссер Игорь Угольников снимает его в Псковской области», – подчеркнул Эдуард Пичугин.

«Я рад, что мы и «Ленфильм» сделали конкретные шаги навстречу друг к другу. Сейчас на всём пространстве бывшего СССР «Ленфильм» и «Беларусьфильм» одни из последних государственных киностудий с богатой историей, богатой коллекцией реквизита, костюмов, оружия, мебели и транспорта. Мы должны объединяться, помогать друг другу и создавать совместные фильмы», - сказал генеральный директор «Беларусьфильма» Владимир Крачевский.

Владимир Крачевский также подчеркнул, что ему нравится идея конкурса, который сейчас начал реализовывать «Ленфильм» - «Большая любовь. Санкт-Петербург». Проект объединяет всех, кто любит наш прекрасный город и готов поделиться своими чувствами и признаниями в творчестве – стихах, песнях, сценариях, рассказах, и, конечно, на экране. Участвовать в конкурсе, прислать свои работы может каждый вне зависимости, где он живет, в Петербурге или другой стране.

«Я хочу напомнить, что «Беларусьфильм», как киностудия, начинался в Ленинграде, в стенах «Ленфильма». Здесь находятся наши истоки, и мы поддержим этот конкурс на территории Минска и Беларуси. Мы тоже любим Санкт-Петербург всем сердцем», - добавил Владимир Крачевский.