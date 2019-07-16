Моноспектакль Антона Шварца «Контрабас»

30 июля в самом сердце города, на летней крыше-террасе MOD Roof состоится моноспектакль артиста БДТ Антона Шварца «Контрабас» по одноименному произведению Патрика Зюскинда.

Спектакль «Контрабас» – о любви. Об одиночестве. О жажде поступка – и неспособности его совершить. Об обостренном чувстве божественного – и невозможности его достичь.

Это исследование жизни и природы души маленького человека; о музыке, которая переполняет существо героя и составляет главное содержание его жизни; и еще, может быть, в первую очередь это спектакль о любви, о любви мужчины к женщине, которая и заставляет героя мучительно страдать от уязвленного неоцененностью самолюбия.

Обратите внимание: на крыше всего 100 мест, количество билетов строго ограничено! В продаже есть небольшое количество VIP мест в первых рядах на мягких креслах и диванчиках.

Купить билеты можно на сайте: Roof Cinema

Для вашего удобства есть теплые пледики, большой навес от дождя, бар с большим выбором напитком, горячая пицца из местной пиццерии и бескрайнее петербургское небо над головой.

Адрес крыши: наб. канала Грибоедова, 7 (вход со двора).