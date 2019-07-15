Моноспектакль артиста Данила Мухина «Приговорённый»

31 июля в самом сердце города, на летней крыше-террасе MOD Roof состоится моноспектакль артиста МДТ Данила Мухина «Приговорённый» по мотивам произведений Вуди Аллена.

Волей судьбы главный герой спектакля оказывается в камере наедине с самим собой за час до казни, где его настигают воспоминания и рассуждения о жизни, смерти, любви и вере. Спектакль, основанный на произведениях Вуди Аллена, полный сатиры, здорового цинизма и интеллектуального юмора, порой настолько абсурден, что становится логичным.

Зрители на один час окажутся в мире, состоящем из смешных нелепостей, искать смысл в котором, как искать смысл жизни.

В спектакле звучит музыка: Nina Simon, Рихард Вагнер, Сергей Прокофьев.

Обратите внимание: на крыше всего 100 мест, количество билетов строго ограничено! В продаже есть небольшое количество VIP мест в первых рядах на мягких креслах и диванчиках. Купить билеты можно на сайте: roofcinema.com

Для вашего удобства теплые пледики, большой навес от дождя, бар с большим выбором напитком, горячая пицца из местной пиццерии и бескрайнее петербургское небо над головой.

Адрес крыши: наб. канала Грибоедова, 7 (вход со двора)