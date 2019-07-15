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Открытие выставки «Военно-морской флот России. В небе, на воде и под водой»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
В Историческом парке состоится открытие выставки «Военно-морской флот России. В небе, на воде и под водой»

25 июля в 15:00 в Историческом парке «Россия – Моя история» состоится торжественное открытие историко-патриотического выставочного проекта «Военно-морской флот России. В небе, на воде и под водой», приуроченного к празднованию Дня Военно-морского флота Российской Федерации.

На выставке будут представлены уникальные экспонаты и документы из собраний частных коллекционеров, которые расскажут о структуре и истории военно-морского флота. При создании выставочного проекта отдельное внимание было уделено военно-морской форме и знакам отличия, рассказывающим об истории становления и развития военно-морских сил СССР и Российской Федерации со второй половины ХХ века по сегодняшний день.

Посетители выставки смогут увидеть уникальные исторические фотографии, масштабные модели кораблей и подводных лодок, почетные грамоты времен Великой Отечественной войны, знаки отличия, элементы обмундирования и снаряжения личного состава ВМФ.

Помимо классических музейных предметов, гости выставки смогут ознакомиться с интерактивными 3D-моделями прославленных кораблей и подводных лодок. 

Выставка продлится до 28 августа 2019 года включительно.

Вход свободный.

Исторический парк «Россия – моя история» расположен по адресу: ул. Бассейная, д. 32, стр. 1

Режим работы: вт – вс: с 10.00 до 20.00, пн – выходной день.

Источник: Пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история»
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