Выставка "Прикоснись к истории"

В субботу к нам приезжаем самая большая из передвижных мобильных исторических выставок в Санкт-Петербурге.

Этот проект включает в себя более 350 оригинальных экспонатов периода Первой и Второй мировых войн, среди которых есть блокадные вещи, блокадный дневник, сапожки самого маленького солдата второй мировой войны, оружие, форма и многое другое. Все экспонаты на выставке можно не только рассматривать, но и брать в руки.

Проект организован Евразийской молодежной ассамблеей при поддержке Администрации Приморского района и Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

13 июля 14:00-19:00 / РГПУ им. А. И. Герцена, Старый сад, Центральная аллея

Вход на выставку свободный. Регистрируйтесь: spb-energy.timepad.ru