Спектакль «Весь Шекспир»

22 июля на сцене Театра комедии им. Н.П. Акимова гении пантомимы и клоунады Михаил Кукота и Игорь Чехов выступят со спектаклем «Весь Шекспир», в котором они переосмыслили Уильяма Шекспира, пропустив самые известные пьесы величайшего гения литературы сквозь призму своего ироничного сознания.

Осенью 2017 года Михаил Кукота и Игорь Чехов успешно дебютировали в Cанкт-Петербурге с этим проектом, и теперь, в разгар лета, у зрителей снова есть возможность пережить шекспировские страсти в самом центре Северной столицы. Артисты представили миру совершенно новое видение самых известных пьес и вновь создали из драматургии XVI века уникальное сценическое произведение под названием «Весь Шекспир».

Художественным руководителем спектакля неизменно остается молодой талантливый режиссер Илья Мощицкий, который известен экспериментальными кросс-жанровыми постановками. «Весь Шекспир» не станет исключением - спектакль запустит на высочайшей скорости столкновение произведений Уильяма Шекспира с сегодняшним днем.

Зрителей ждет:

· 2 АРТИСТА ПАНТОМИМЫ И КЛОУНАДЫ,

· 6 САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ПЬЕС ШЕКСПИРА,

· 40 ПЕРСОНАЖЕЙ, 28 УБИЙСТВ, 18 СЛОМАННЫХ СУДЕБ.

Итого: 1,5 ЧАСА ПЕСЕН, ШУТОК, КРОВИ, СЛЕЗ, ТАНЦЕВ, МНОГО ЛЮБВИ И НИКАКИХ САНТИМЕНТОВ!

Согласитесь, такого не ожидали ни сам Уильям Шекспир, ни Елизавета I, ни все население Эльсинора, и это продолжает удивлять зрителей и театральных критиков Москвы и Санкт-Петербурга!

Режиссёр: Илья Мощицкий

Актёры: Михаил Кукота, Игорь Чехов

Возрастная категория: 16+

Дата проведения: 22 июля 2019 г.

Место проведения: Театр комедии им. Н.П.Акимова

Адрес места проведения: Санкт-Петербург, Невский пр., 56

Начало: 19.00

Продолжительность: 1 час 15 минут без антракта