Филателистическая выставка «Твои герои, Россия!»

Думаете, коллекционированием марок уже никто не занимается? Мы готовы вас переубедить! Приходите на выставку-презентацию работ студентов-филателистов, среди которых:

— Герои Советского Союза на почтовых марках СССР;

— Герои Советского Союза на художественных маркированных конвертах СССР;

— Памятные даты России и Дни воинской славы;

— Награды Родины (современные ордена и медали);

— Почтовые марки Великой Отечественной Войны (1941-1945).

Коллекции имеют награды региональной филателистической выставки «Петербургский вернисаж. Неделя почтовых коллекций» 🥇

13 июля 14:00-17:00 / РГПУ им. А. И. Герцена, Старый сад, Зеленый шатер

Выставка бесплатная. Регистрируйтесь: spb-energy.timepad.ru