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Выставочный проект «Процессы, понятия, ситуации»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Музей искусства
Музей искусства Петербурга ХХ-ХХI веков представляет выставочный проект «Процессы, понятия, ситуации»

Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков (МИСП) представляет беспрецедентный выставочный проект «Процессы, понятия, ситуации» - событие, имеющее общегородское значение. Впервые в музейном пространстве будет показано творчество современных французских художников, практически не известное российскому зрителю.

Экспозиция объединит более сотни художественных произведений: живопись, скульптура, графика, коллаж, 3D инсталляции, а также работы, полученные в результате использования цифровых технологий и фототехник. Все они аккумулируют Процессы, определяющие развитие искусства Франции последнего десятилетия. К ним относятся опыты объединения фигуративной и абстрактной живописи Леонида Зейгера (Leonid Zeiger) и сочетание традиций классической школы французского импрессионизма с абстракцией ИДКА (IDKA). Некоторые художники для создания образа современного мира используют атрибуты эпохи потребления - рекламу, видеоигры, кино, телевидение. Живопись ведёт активный диалог с дизайном, формирующим окружающую человека среду. Процессы, сплетающие воедино классическое наследие с вновь возникающими направлениями и течениями, рождают новые Понятия. Так Франсуа Пою-Лефевр (Francois Pohu-Lefevre) относит себя к движению субреализма, превращающему уличный мусор в предмет художественных изысканий. Тристан Марешаль (Tristan Marechal) определяет свою концепцию как «позитивный реализм», а Жак-Шарль Лигоро (Jacques Charles Ligoureaud) относит своё искусство к «новому образному реализму», считая, что картины должны быть радостными. Рафаэль Федеричи (Raphael Federici) обозначает направление, в котором работает, как Нео-Поп Экспрессионизм. Формируя и формулируя свои концепции, художники создают для зрителей Ситуации творческой сопричастности. Они творят собственные миры: легко узнаваемые, собранные из реально существующих мест, как у Пернеля Дювилле (Pernelle Duvillet); фантастические, парадоксальные, как у Миро Каган (Miro Kagan); поэтические, пробуждающие воображение, как у Вероник Пажес (Veronique Pages). Они населяют эти миры придуманными персонажами, но вкладывают в них общепонятные эмоции и чувства. Они моделируют Ситуации не просто узнавания образов или места действия, но также взаимопроникновения мыслей, переживаний, душевных порывов творца и аудитории.

Выставка «Процессы, понятия, ситуации» без преувеличения являет собой полноценное открытие молодого искусства Франции искушённому петербургскому зрителю.

В проекте представлены 32 художника из Франции. Все они в разное время были участниками таких престижных выставок, как Art Basel, Art Geneve, Le Salone d’Automne, Art Capital, ярмарка современного искусства FIAC и многих других. Их произведения находятся в ведущих художественных галереях и музеях Франции, Израиля, Италии, Китая, США и Швейцарии.

Открытие выставки состоится 20 августа в 18:00

Источник: Музей искусства
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