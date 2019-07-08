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Выставка «Магический Хрусталь»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Visit Petersburg
В рамках проекта «Современные художники России» в залах Константиновского дворца представлены зрителям красивейшие экспонаты из собрания

В рамках проекта «Современные художники России» в залах Константиновского дворца представлены зрителям красивейшие экспонаты из собрания знаменитого Гусевского хрустального завода.
Гусевской хрустальный завод – это легендарный российский бренд, хорошо известный во всем мире. Его история насчитывает 263 года. Сегодня традиции старых мастеров на заводе продолжают около ста специалистов уникальных профессий: художники, стекловары, выдувальщики, алмазчики, граверы. Новые авторские произведения продолжают пополнять фонды знаменитой образцовой кладовой. Собранная на заводе коллекция представляет огромный интерес для знатоков и ценителей отечественного декоративно-прикладного искусства.

Представленные на выставке авторские произведения позволят заглянуть вглубь истории удивительного художественного промысла, увидеть его перспективы и насладиться волшебной красотой хрусталя, открытой благодаря таланту прославленных мастеров.

В экспозицию входят произведения народных художников России Владимира Муратова, Адольфа Курилова, заслуженных художников России Ольги Козловой, Владимира Касаткина, художников Вячеслава Зайцева, Романа Аксёнова. Вместе с изделиями корифеев гусевской школы художественного стекла экспонируются работы их молодых коллег - Александра Грызунова, Светланы Березиной, Натальи Любимовой, Максима Морозова.

Выставка продлится до 31 августа 2019.

Источник: Visit Petersburg
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