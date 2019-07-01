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» » Юбилей спектакля фламенко "Фрида"

Юбилей спектакля фламенко "Фрида"

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57
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
drive.google.com
Наталья Зайкова и студия «Fabrica de Tabaco» представляют последние показы юбилейного 10-го сезона спектакля фламенко «Фрида».

3 июля и 6 августа Наталья Зайкова и студия «Fabrica de Tabaco» представляют последние показы юбилейного 10-го сезона спектакля фламенко «Фрида».

«Фрида» — посвящение великой художнице Фриде Кало, ставшей олицетворением преодоления боли во имя жизни, рассказ о трагическом и одновременно восхитительном пути сильной женщины. История мексиканки, воплощенная в экспрессивном танце фламенко. В музыкальном сопровождении вы услышите гитару фламенко, перкуссию, фортепиано и проникновенный и волнующий голос Татьяны Шишковой, одной из немногих в России, владеющих вокалом фламенко. Спектакль построен на органичном взаимодействии танца и видео-проекций картин Фриды, которые еще больше усиливают впечатление от действия.

Премьера постановки фламенко «Фрида» состоялась 8 февраля 2009 года в Театре эстрады им. А.Райкина. За 10 лет спектакль был показан в Санкт-Петербурге, Москве, Великом Новгороде, Липецке, Петрозаводске, Архангельске, Бресте (Беларусь) и Лимассоле (Кипр) – всего более ста показов, всегда с аншлагом.

Фриду в исполнении Натальи Зайковой увидели более 50 000 зрителей. В интернете и СМИ опубликованы десятки восторженных отзывов зрителей и критиков, единогласно заявивших, что спектакль-фламенко «Фрида» – это уникальное явление театрального искусства, которое нельзя пропустить, что авторам и исполнителям удалось создать зрелище, которое от первой до последней минуты держит зал в напряжении и восхищении.

«…Как танцевальный спектакль может стать высокой трагедией? Точнее всего это объяснил Федерико Гарсиа Лорка в статье-лекции о дуэнде. Метафоричный, как все поэты, он назвал дуэнде – дух танца – силой, которую «все чувствуют и ни один философ не объяснит», которую можно лишь ощутить, настолько она стихийна и иррациональна. И это дуэнде незримо присутствует в спектакле «Фрида», где голос вокалистки льется струей крови, а движения танца идут от самых подошв». (М.А. Алякринская, журналист, доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций, кандидат филологических наук).

Автор и режиссёр: Н. Зайкова

Актёры: Н. Зайкова, К. Фролов, Т. Шишкова, В. Слободин, А. Парфёнов, С. Коняев, В. Кусков

Возрастная категория: 6+

Дата проведения: 3 июля и 6 августа 2019 г.

Место проведения: Театр эстрады им. А.Райкина

Адрес места проведения: Санкт-Петербург, Большая Конюшенная ул., д. 27

Начало: 19.00

Продолжительность: 1 час 30 минут с одним антрактом

Стоимость билетов: 600-1500 р. Льгот нет

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