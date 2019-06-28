10-11 августа 2019 года в Шереметевском дворце – Музее музыки в четвёртый раз пройдёт этнический фестиваль «Музыки мира». На территории уникальной усадьбы XVIII века в самом центре Петербурга Фестиваль соберёт лучших этно-музыкантов из Петербурга и Москвы, российских регионов и сопредельных стран. Основное направление: этно-рок, этно-джаз и этно-электроника.

Фестиваль этнической музыки – это не только два концертных марафона. Это творческие встречи и мастер-классы с музыкантами, играющими на экзотических инструментах, и мастерами, которые эти инструменты изготавливают. Это игры, танцы, поэзия, кухня и декоративно-прикладное искусство разных народов, развлекательные и поучительные занятия для детей и взрослых, сеансы коллективной импровизации на этнических инструментах и многое другое.

Организатор фестиваля — Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства — владеет одной из пяти крупнейших в мире коллекций музыкальных инструментов. На фестивале «Музыки мира» этнические инструменты зазвучат в полный голос – и на сцене, и на интерактивных экскурсиях по музейной экспозиции.

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