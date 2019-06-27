Концерт 2x2 Saxophone Quartet

Музыканты коллектива 2x2 Saxophone Quartet совместно с певицей Lina Nova исполнят знаменитые джазовые баллады, музыку из мюзиклов и кино.

2x2 Saxophone Quartet – это профессиональные саксофонисты, выпускники Санкт-Петербургской Консерватории и Университета Культуры. В коллективе представлены все виды саксофонов от сопрано до баритона.

В концерте примет участие замечательная певица Лина Нова – лауреат премии Золотой софит и дважды номинант на Золотую Маску!

Билеты на концерт: k7.su

Санкт-Петербург, ул. Казанская, 7

Начало 4 июля в 20:00