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THE CELLO QUARTET: саундтреки к кинофильмам

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
THE CELLO QUARTET исполнит в "Лендоке" композиции из известных фильмов, мультфильмов и сериалов.

Хотите услышать тему из главной фэнтези-саги 21 века "Игра престолов" вживую? 6 июля THE CELLO QUARTET исполнит в "Лендоке" композиции из известных фильмов, мультфильмов и сериалов.

В программе – любимые фильмы и мультфильмы с саундтреками из «Пиратов Карибского моря», «Охотников за приведениями», «Джеймса Бонда», «Телохранителя», «Мадагаскара» и «Короля Льва». Погрузитесь в атмосферу Семи Королевств, мафиозного Нью-Йорка 40-х годов и романтичной Вероны. Насладитесь классикой из кинофильмов «Крёстный отец», «Ромео и Джульетта», «Список Шиндлера», «Призрак Оперы», «Рокки Бальбоа» и «Розовая пантера».

В составе ансамбля – лауреаты международных конкурсов:

Илья Елинсон (виолончель)
Сончжу Ли (виолончель)
Богдан Власов (виолончель)
Сергей Николин (виолончель)

Адрес: наб. Крюкова канала, 12
Начало 6 июля в 19:00

Билеты: ЛЕНДОК

Продолжительность концерта: 1 час 30 минут
Телефон: 931-10-00

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