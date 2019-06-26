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Театральная лаборатория Gogol School впервые в Санкт-Петербурге

0
46
Опубликовал: Olga Romashenkova
0
Фото:
vk.com
Gogol School — творческая лаборатория, которая была создана актерами и режиссерами театра «Гоголь-центр» в 2015 году.

Gogol School — творческая лаборатория, которая была создана актерами и режиссерами театра «Гоголь-центр» в 2015 году. С тех пор, Gogol School исправно служит образовательной платформой, предоставляющей возможность заново открыть свое творческое начало, иначе взглянуть на привычные вещи, избавиться от психологических преград и познать себя. В отличие от постоянных лабораторий, которые проходят в течение года и ориентированы в большей степени на тех, кто уже внутри творческой индустрии, интенсивные курсы более универсальны и рассчитаны на людей, которые желают попробовать что-то новое, что, возможно, перевернет их жизнь. Сегодня актерские навыки пригодны не только в профессии — это необходимое умение для всех, кто не боится подчеркнуть собственную индивидуальность. Теперь такой шанс есть и у петербуржцев.

Санкт-Петербург, который по праву считается культурной столицей — город открытый к творчеству и созиданию. К сожалению, зачастую люди забывают об этом, растворяясь в ежедневной рутине. Gogol School призван исправить эту ситуацию, летом все изменится. В августе этого года мастера московской Gogol School впервые приедут в Петербург, чтобы поделиться уникальным актерским опытом в рамках трех серий насыщенных и краткосрочных практических занятий, основанных на принципах регулярных лабораторий.
Театральная лаборатория Gogol School впервые в Санкт-Петербурге
Работа с собой и над собой начнется 14 августа с актерского интенсива от выпускника Школы-Студии МХАТ и действующего актера «Гоголь-центра» — Игоря Бычкова. С 17 августа стартует двухдневный тренинг, посвященный азам сценической речи, которую также проведет Игорь. В ту же дату, хореограф-постановщик, режиссер, актер и выпускник английской королевской академии танца, Родион Барышев, будет ждать на первом дне пластического интенсива, который поможет понять саму суть того, что движет человека в танце. Наличие первичных актерских навыков и сценического опыта не являются обязательными, искреннее стремление к самопознанию — да.
ПРОГРАММА ЛЕТНИХ ИНТЕНСИВОВ 2019 В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:
Актерский интенсив – Игорь Бычков – с 14 по 18 августа
Расписание: ср., чт., пт.: 20:00-23:00 / сб., вск.: 16:00-19:00
Интенсив по сценической речи – Игорь Бычков – с 17 по 18 августа
расписание: сб. и вск. 12:00-15:00
Пластический интенсив – Родион Барышев – с 17 по 20 августа
расписание: сб. – вт. 20:00-23:00
Подробности и запись на интенсивы:
https://gogolschool.ru/intensive/intensivy-v-sankt-peterburge

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