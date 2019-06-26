16 июля на летней крыше-террасе MOD Roof покажут спектакль «А я была его женой...» историю непростых отношений Анны Ахматовой и Николая Гумилева.
Показ пройдет в рамках проекта «Театр на крыше»
«Он предлагал ей руку и сердце — она отказывалась. Он страдал по ней в Париже — она жаловалась, что чувствует себя никому не нужной. Наверное, у них просто не могло быть тихой и счастливой семейной жизни. Но они всё равно пытались её построить».
Обратите внимание: на крыше всего 100 мест, количество билетов строго ограничено! В продаже есть небольшое количество VIP мест в первых рядах на мягких креслах и диванчиках.
Купить билеты можно на сайте: RoofCinema
Для вашего удобства есть теплые пледики, большой навес от дождя, бар с большим выбором напитком, горячая пицца из местной пиццерии и бескрайнее петербургское небо над головой.
Адрес крыши: наб. канала Грибоедова, 7 (вход со двора)