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» » «Пушкин-квартет» исполнит музыку Моцарта

«Пушкин-квартет» исполнит музыку Моцарта

0
59
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
На летней крыше-террасе MOD Roof «Пушкин-квартет» исполнит музыку Вольфганга Амадея Моцарта

11 июля в самом сердце города, на летней крыше-террасе MOD Roof «Пушкин-квартет» исполнит музыку одного из самых известных мировых композиторов — Вольфганга Амадея Моцарта.

Музыку Моцарта любят миллионы людей. Для того, чтобы описать её не хватит самых восторженных слов. В новой программе квартет сыграет музыку, которая даже в творчестве Моцарта выделяется своей особой гармонией, светом и радостной безмятежностью. Самый радостный квартет, самые солнечные дивертисменты и сюрпризы.

Прозвучат произведения: Divertimento, Маленькая Ночная серенада, струнный квартет «Охота», менуэт из оперы «Дон Жуан», Ave verum corpus, Schvaben tanz и другие миниатюры.

Можно сказать, что в концерте прозвучит самый «моцартовский» Моцарт. Вся музыка — веселье, безмятежная радость и неомраченная гармония.

Обратите внимание: на крыше всего 100 мест, количество билетов строго ограничено! В продаже есть небольшое количество VIP мест в первых рядах на мягких креслах и диванчиках.
Купить билеты можно на сайте: Roof Cinema

Для вашего удобства есть теплые пледики, большой навес от дождя, бар с большим выбором напитком, горячая пицца из местной пиццерии и бескрайнее петербургское небо над головой.

Адрес крыши: наб. канала Грибоедова, 7 (вход со двора)

Источник: Roof Cinema
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