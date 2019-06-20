«Пушкин-квартет» исполнит музыку Моцарта

11 июля в самом сердце города, на летней крыше-террасе MOD Roof «Пушкин-квартет» исполнит музыку одного из самых известных мировых композиторов — Вольфганга Амадея Моцарта.

Музыку Моцарта любят миллионы людей. Для того, чтобы описать её не хватит самых восторженных слов. В новой программе квартет сыграет музыку, которая даже в творчестве Моцарта выделяется своей особой гармонией, светом и радостной безмятежностью. Самый радостный квартет, самые солнечные дивертисменты и сюрпризы.

Прозвучат произведения: Divertimento, Маленькая Ночная серенада, струнный квартет «Охота», менуэт из оперы «Дон Жуан», Ave verum corpus, Schvaben tanz и другие миниатюры.

Можно сказать, что в концерте прозвучит самый «моцартовский» Моцарт. Вся музыка — веселье, безмятежная радость и неомраченная гармония.

Обратите внимание: на крыше всего 100 мест, количество билетов строго ограничено! В продаже есть небольшое количество VIP мест в первых рядах на мягких креслах и диванчиках.

Купить билеты можно на сайте: Roof Cinema

Для вашего удобства есть теплые пледики, большой навес от дождя, бар с большим выбором напитком, горячая пицца из местной пиццерии и бескрайнее петербургское небо над головой.

Адрес крыши: наб. канала Грибоедова, 7 (вход со двора)