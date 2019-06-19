Фестиваль "Живой Диалог" в Гатчине

Гатчина станет самыми общительным городом Ленинградской области. Ведь "Живой диалог" - это молодежный фестиваль позитивного общения и полезных коммуникаций.
В центре Гатчины, на площадке «Юность» (рядом с улицей Радищева, 8), раскинется «Город вакансий», «Шатер позитивного общения» и «Улица развлечений». Старшеклассники, студенты СУЗов, ВУЗов смогут в интерактивной форме, разгадывая квесты, соревнуясь друг с другом в дебатах, не только потренировать коммуникативные навыки, но и получить бесценные практические знания от ведущих экспертов региона по запуску и реализации своих инициатив, найти работу, ментора для реализации бизнес-идеи и просто провести время в полезных и интересных развлечениях.
В программе:
• интенсивы;
• мастер-классы;
• семинары по профориентации и профессиональному росту от ведущих региональных экспертов;
• ярмарка вакансий для молодежи от крупнейших областных компаний;
• волонтерские инициативы;
• психологические и коммуникативные тренинги;
• конкурс «Мисс Гармония» и «Мистер превосходство» на звание самого общительного студента;
• развлекательная программа.
Вход свободный, участие в любых мероприятиях программы – бесплатное.