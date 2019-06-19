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» » Концерт «Разговор с ветром. Дудук и гитара над Петербургом»

Концерт «Разговор с ветром. Дудук и гитара над Петербургом»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
На летней крыше-террасе MOD Roof пройдет потрясающий концерт «Разговор с ветром. Дудук и гитара над Петербургом».

9 июля в самом сердце города, на летней крыше-террасе MOD Roof пройдет потрясающий концерт «Разговор с ветром. Дудук и гитара над Петербургом».

Дудук – инструмент, обладающий совершенно неповторимым тембром: несгибаемым, как пустыня, сильным, будто буря, томным, как виолончель и страстным, словно живое сердце. Дудук – это ожившие легенды сказочных стран, темперамент и страстность.

На нашем концерте тембр дудука будет сплетен со звучанием не менее романтичного инструмента – гитары. Новые краски, новые тембры и новые эмоции… Всё это ждёт вас на крыше с бескрайним петербургским небом над головой, превратив этот концерт в уникальное воспоминание, которое сохранится надолго.

Обратите внимание: на крыше всего 100 мест, количество билетов строго ограничено! В продаже есть небольшое количество VIP мест в первых рядах на мягких креслах и диванчиках.
Купить билеты можно на сайте: RoofCinema

Для вашего удобства теплые пледики, большой навес от дождя, бар с большим выбором напитком, горячая пицца из местной пиццерии и бескрайнее петербургское небо над головой.

Адрес крыши: наб. канала Грибоедова, 7 (вход со двора)

Источник: RoofCinemaEvents
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