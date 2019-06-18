«Пушкин-квартет» исполнит музыку Антонио Вивальди

2 июля в самом сердце города, на летней крыше-террасе MOD Roof «Пушкин-квартет» исполнит музыку одного из самых известных мировых композиторов — Антонио Вивальди.

Почему Вивальди так понятен всем? Потому что его музыка разговаривает. Она живая, образная. Его «Зима» заморозит до мурашек. Шторм звучит так,будто небеса сейчас разверзнутся и хлынут нескончаемым потоком. На концерте вы погрузитесь в атмосферу этой живой музыки.

Но не одни «Времена Года» написал Вивальди! Есть менее популярные произведения,но очень достойные того,чтобы увидеть свет. В этом концерте также будут исполнены две «Симфонии» Вивальди и Концерт для скрипки Ля минор. А в конце программы зрители услышат произведение под названием «Venezia». Автор этой пьесы — современный композитор Питер Мартин. Пьеса написана в манере, подражающей стилю Вивальди.

Обратите внимание: на крыше всего 100 мест, количество билетов строго ограничено! В продаже есть небольшое количество VIP мест в первых рядах на мягких креслах и диванчиках.

Купить билеты можно на сайте: RoofCinema

Для вашего удобства есть теплые пледики, большой навес от дождя, бар с большим выбором напитком, горячая пицца из местной пиццерии и бескрайнее петербургское небо над головой.

Адрес крыши: наб. канала Грибоедова, 7 (вход со двора)