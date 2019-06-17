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Выставка картин Ивана Рейпольского "Молитва за Россию"

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
В Историческом парке откроется выставка работ художника и священника Ивана Рейпольского "Молитва за Россию".

20 июня в 17.00  в Историческом парке откроется выставка работ художника и священника Ивана Рейпольского "Молитва за Россию».
На выставке будут представлены работы, исполненные в разных жанрах: пейзажи, портреты, исторические картины и иконы.
В произведениях талантливого художника прослеживается умение автора передать внутреннее настроение изображаемого, будь то тихий уголок псковской земли, или уютный интерьер православного храма, или портрет императора, покровительственно, с отеческой теплотой смотрящего вдаль.
Особенностью творческого почерка художника можно назвать его стремление представить исторических персонажей или сюжеты в будничной обстановке, показать историю Отечества в ежедневном подвижничестве и духовной жизни.
Многие произведения Ивана Алексеевича Рейпольского находятся в музеях и частных собраниях России и за рубежом, а запечатленные образы Святой Руси восстанавливают живую связь времен и указывают путь в будущее из глубины истории.
Вход на выставку свободный. Выставка продлится до 30 июня.

Исторический парк расположен по адресу: ул. Бассейная, д. 32, стр. 1

Режим работы: вт – вс : с 10 до 20.00, пн – выходной день.

Источник: Исторический парк “Россия – Моя История”
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