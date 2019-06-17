Выставка картин Ивана Рейпольского "Молитва за Россию"

20 июня в 17.00 в Историческом парке откроется выставка работ художника и священника Ивана Рейпольского "Молитва за Россию».

На выставке будут представлены работы, исполненные в разных жанрах: пейзажи, портреты, исторические картины и иконы.

В произведениях талантливого художника прослеживается умение автора передать внутреннее настроение изображаемого, будь то тихий уголок псковской земли, или уютный интерьер православного храма, или портрет императора, покровительственно, с отеческой теплотой смотрящего вдаль.

Особенностью творческого почерка художника можно назвать его стремление представить исторических персонажей или сюжеты в будничной обстановке, показать историю Отечества в ежедневном подвижничестве и духовной жизни.

Многие произведения Ивана Алексеевича Рейпольского находятся в музеях и частных собраниях России и за рубежом, а запечатленные образы Святой Руси восстанавливают живую связь времен и указывают путь в будущее из глубины истории.

Вход на выставку свободный. Выставка продлится до 30 июня.

Исторический парк расположен по адресу: ул. Бассейная, д. 32, стр. 1

Режим работы: вт – вс : с 10 до 20.00, пн – выходной день.