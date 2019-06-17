Цикл лекций «История как жанр»

В июле 2019 года в мультимедийном парке «Россия – моя история» пройдут лекции из цикла «История как жанр». Автор и ведущий - писатель и историк, главный редактор проекта «Россия – моя история», журналист, автор и ведущий телевизионных проектов Александр Мясников.

Программа лектория:

2 июля в 17.00 - ЛЕКЦИЯ «ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ И ИСТОРИЯ В ЧЕЛОВЕКЕ»

Что связывает каждого из нас с прошлым? И что это за связь? Как не затеряться в лабиринтах истории? Как прошлое помогает понять настоящее и самого себя?

Историчность человека состоит не только в том, что, живя в настоящем, он осознает, что было прошлое, а впереди есть будущее, но и в развитии его представлений об истории.

С. М. Соловьев писал: «Если к каждому частному человеку можно обратиться с предложением: „Скажи нам, с кем ты знаком, и мы скажем тебе, кто ты таков", — то к целому народу можно обратиться со следующими словами: „Расскажи нам свою историю, и мы скажем тебе, кто ты таков".

9 июля в 17.00 - ЛЕКЦИЯ «ТАЙНЫЙ КОД РУССКОЙ КУХНИ»

Как известно, всех людей волнуют три вопроса, которые достаточно ёмко сформулировал весёлый мудрец Омар Хайям: откуда мы пришли? куда свой путь вершим? в чём жребий наш. И к этой высокой триаде примыкает ещё одна, вполне закономерная: что ели, что едим, что будем есть?

Еда и человечество. Трудно найти два явления более тесно переплетённых и связанных между собой, чем эти.

16 июля в 17.00 - ЛЕКЦИЯ «ТАЙНЫ И МИСТИКА ПОРТРЕТОВ»

Любуясь красочными полотнами великих мастеров, мы подчас не подозреваем о тайных знаках, которые скрыты в этих картинах. Что же это за знаки? Почему и зачем художники оставляли эти зашифрованные послания?

Между изображением человека и его дальнейшей судьбой существует мистическая связь. Это доказывают истории известных художников.

Ни один жанр живописи не окружен таким ореолом мистики и тайны, как портрет. Написано немало книг, в которых рассказываются истории об оживших портретах, забирающих жизнь своего оригинала. Из уст в уста передаются истории о скоропостижной смерти людей, которые позировали мастерам кисти.

Почему и как родился миф о взаимосвязи героя портрета, самого портрета и живописца. Или не миф?

23 июля в 17.00 - ЛЕКЦИЯ «ТАЙНЫ ЧИНГИСХАНА»

Мифы в истории. В слове «миф» нет ничего оскорбительного. Миф – это ненаучный способ описания мира и, одновременно, система накопленных народом знаний о мире. Иными словами, мифология – это народный аналог науки. Она отвечает на главные вопросы: как устроен мир? Когда и из чего была сотворена Земля? Почему светит солнце, горят звезды, идет дождь, гремит гром? Что такое человек? Почему люди умирают и куда они попадают после смерти?

Многие из этих вопросов нельзя считать до конца решенными. Мифология отвечает на те же вопросы, что и наука, но со своих позиций. Мифологическое знание так же логично, как и научное, просто логика эта иная.

Вход на лекции свободный. Предварительная запись не требуется.

Исторический парк расположен по адресу: ул. Бассейная, д. 32, стр. 1

Режим работы: вт – вс : с 10 до 20.00, пн – выходной день.